Miguel ‘Piojo’ Herrera explica cuál es su intención con los hombres que llamó a la Selección de Costa Rica

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kendall Waston es uno de los convocados al microciclo de la Selección de Costa Rica.

La vez pasada le resultó y Miguel “Piojo” Herrera está convencido de ahora ocurrirá lo mismo con el microciclo de la Selección de Costa Rica con jugadores que militan en el fútbol nacional, antes de la lista definitiva para los partidos eliminatorios contra Haití y Honduras, en los que estará en juego el boleto al Mundial 2026.

A través de la Federación Costarricense de Fútbol, el director técnico de la Selección Nacional dejó ver cuál es su intención con los hombres que llamó.

“La importancia de trabajar con los muchachos es tratar de llegar con la idea más clara de lo que buscamos y lo que estamos tratando de conseguir es llegar con la idea más clara para que los muchachos que son locales, que tengan un poquito más de fortaleza en lo que buscamos”, expresó Miguel Herrera.

De la lista en sí, el “Piojo” Herrera indicó que se trata de los jugadores que normalmente ha venido llamando, más otros que están de vuelta.

“Que han regresado a participar, que han tomado un buen nivel y que nosotros creemos que pueden estar dentro de la competencia de los jugadores que buscamos para el último llamado en la parte eliminatoria”, manifestó.

Miguel Herrera dará el sábado la lista definitiva de la Selección de Costa Rica para los partidos eliminatorios contra Haití y Honduras. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

El seleccionador indicó que los futbolistas convocados se concentrarán desde este martes en horas de la noche, y que la primera práctica será el miércoles por la mañana.

La idea que tiene en mente junto a su cuerpo técnico es que para miércoles, jueves y viernes haya doble sesión de trabajo.

“El sábado haremos una sola sesión, donde haremos un poco de fútbol para dejarlos libres. Y ya el domingo terminar con la lista de los 26 convocados que van a enfrentar estos dos partidos”, destacó Miguel Herrera.

Según reportó la Fedefútbol, será el sábado en horas de la tarde cuando se dará a conocer ofialmente la lista de convocados para los últimos dos partidos de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.

La situación en la tabla está al rojo vivo, pero con la Selección de Costa Rica dependiendo de sí misma.

Honduras lidera el grupo C con 8 puntos; Costa Rica tiene seis unidades, Haití 5 y Nicaragua posee un punto. El seleccionado que termine en el primer lugar obtendrá su boleto directo a la Copa del Mundo.

El jueves 13 de noviembre, Honduras visitará a Nicaragua y Costa Rica jugará a domicilio contra Haití, en Curazao.

Cinco días después, el martes 18 de noviembre, Haití será local ante Nicaragua; mientras que la Tricolor esperará a Honduras en un INS Estadio que estará a reventar.