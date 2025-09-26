Puro Deporte

Costa Rica en apuros: los alarmantes datos de sus equipos en Centroamérica

La supremacía futbolística de los equipos costarricenses se vino al suelo esta temporada en Centroamérica

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Óscar Ramírez de Alajuelense, Fidel Escobar de Saprissa y Andrés Carevic de Cartaginés se llevaron resultados negativos en Centroamérica.
Óscar Ramírez de Alajuelense, Fidel Escobar de Saprissa y Andrés Carevic de Cartaginés se llevaron resultados negativos en Centroamérica. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DeportesFútbolLiga Deportiva AlajuelenseClub Sport HeredianoDeportivo SaprissaCopa Centroamericana
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.