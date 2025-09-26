Costa Rica en apuros: los alarmantes datos de sus equipos en Centroamérica

Óscar Ramírez de Alajuelense, Fidel Escobar de Saprissa y Andrés Carevic de Cartaginés se llevaron resultados negativos en Centroamérica.

Tras las derrotas de Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés esta semana en casa por la Copa Centroamericana, se evidenció el mal rendimiento que atraviesa el fútbol de Costa Rica en competiciones internacionales

En la actual edición 2025, la Copa Centroamericana está dejando muchos sinsabores para los clubes ticos.

Liga Deportiva Alajuelense ganó las dos primeras ediciones de manera invicta, y equipos como el Club Sport Herediano se perfilaban como favoritos para competir por el título.

Sin embargo, la realidad ha sido otra. Alajuelense perdió su invicto en el primer encuentro del torneo ante Plaza Amador, mientras que Herediano y Saprissa quedaron fuera en fase de grupos.

Por su parte, Alajuelense y Cartaginés perdieron en casa sus partidos de ida por los cuartos de final del torneo, ante Motagua y Olimpia de Honduras. Los dos clubes costarricenses llegarán obligados a remontar de visita en suelo catracho; es decir, no están eliminados, pero reman contra la corriente.

Luego de estas dos derrotas, ¿cuál es realmente el rendimiento de los equipos nacionales en las tres ediciones de la Copa Centroamericana? Acá le traemos los datos.

La primera edición de la Copa Centroamericana en 2023, dejó un rendimiento de los equipos costarricenses del 72% (con respecto al total de puntos en disputa), y perdieron solo 4 partidos de 26, es decir, el 15% del total. En ese año participaron Herediano, Saprissa, Cartaginés y Alajuelense.

El Team llegó a cuartos de final, donde fue eliminado por Real Estelí. El Deportivo Saprissa superó la fase de grupos, eliminó a Sporting San Miguelito en cuartos de final, pero cayó ante Alajuelense en semifinales.

Cartaginés fue eliminado en fase de grupos, no logró clasificar a las rondas eliminatorias y Liga Deportiva Alajuelense avanzó como líder de su grupo, eliminó a Motagua en cuartos de final, a Saprissa en semifinales y venció a Real Estelí en la final con un global de 4-1, para coronarse campeón invicto.

En la segunda edición, en el 2024, el rendimiento fue superior, con un 76%. Los clubes ticos perdieron solo 3 encuentros, o sea, el 12,5% del total de 24. Los participantes fueron Alajuelense, Herediano, Saprissa y Guanacasteca.

En esta edición Herediano llegó a cuartos de final, clasificó en la fase de grupos pero fue eliminado por Olimpia. El Deportivo Saprissa llegó a semifinales, avanzó en la fase de grupos, superó a Municipal en cuartos de final, pero fue eliminado por Real Estelí en semifinales.

Guanacasteca fue eliminado en fase de grupos y Alajuelense ganó el torneo nuevamente, convirtiéndose en bicampeón invicto. Lideró su grupo, eliminó a Comunicaciones en cuartos de final, a Antigua GFC en semifinales y derrotó a Real Estelí en la final con un global de 3-2.

Para la edición de este año es cuando comienzan los problemas, con la participación de Alajuelense, Herediano, Saprissa y Cartaginés. En la primera fecha del torneo, los rojinegros perdieron su invicto ante Plaza Amador, y en el propio estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense vs. Plaza Amador en Copa Centroamericana de Concacaf grupo A. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La derrota no solo significó la pérdida del invicto, además, pasó a la historia como la primera vez que un equipo panameño logra sacar la victoria en suelo costarricense.

En el caso de Herediano y Saprissa, fueron eliminados en fase de grupos.

En los cuartos de final, Alajuelense jugó el partido de ida contra Motagua FC en el estadio Morera Soto el pasado martes 24 de setiembre. Con 10 hombres, tras la expulsión merecida y tempranera de Ronald Matarrita, los rojinegros cayeron, en la primera victoria de aquel equipo catracho ante los manudos.

En el caso de Cartaginés, fue el único club que avanzó de ronda sin dejar dudas, con buenas actuaciones e incluso dejó fuera al Deportivo Saprissa.

Partido de la Copa Centroamericana de la Concacaf disputado entre el Club Sport Cartaginés y el Olimpia. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

La alegría no les duró mucho, en el partido de ida de cuartos de final ante el Olimpia de Honduras, los brumosos cayeron 1-2 en el Fello Meza. Por lo que los dos equipos ticos con vida en la actual Copa Centroamericana, se encuentran en una posición complicada.

En las estadísticas, los conjuntos costarricenses acumulan 7 derrotas en tan solo 18 juegos, es decir, el 39% de los partidos. El rendimiento global se desplomó hasta apenas el 50% de los puntos disputados, mientras en las otras ediciones superaba el 70%.

La Nación consultó sobre el tema al experimentado técnico costarricense Ronald González, quien ha dirigido en Costa Rica y Guatemala.

“Es extraño porque los equipos han mantenido una base de jugadores, Alajuela es bicampeón y todavía tiene posibilidades, Herediano y Saprissa no estuvieron sólidos como locales y eso marca diferencia en esos enfrentamientos. En Centroamérica el rival a vencer siempre es Costa Rica”, afirmó.

González remarcó como gran defecto la falta de efectividad al momento de jugar como locales, lo cual se refuerza con las derrotas de Alajuelense y Cartaginés esta semana.

Por el momento, queda esperar los encuentros de vuelta, que se jugarán en Honduras, el martes Alajuelense ante Motagua y el jueves Cartaginés contra Olimpia.