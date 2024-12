¿Qué pasó en el camerino del Cartaginés al medio tiempo ante Sporting FC?

Todo fue caos en el cierre del torneo del Cartaginés. La goleada 6-2 ante Sporting consumó una eliminación más, pero al parecer algo más ocurrió al medio tiempo en la intimidad del camerino.

Sporting FC le dio una paliza al Cartaginés en la fecha 22 del Torneo de Apertura 2024. Los brumosos quedaron eliminados, pese a que se dio la combinación de resultados que necesitaba. (Sporting FC)

Los brumosos caían 4-1 al descanso, en el Ernesto Rohrmoser y los ánimos se calentaron. Según se pudo averiguar, se habló fuerte entre los futbolistas y el cuerpo técnico, al ver que dejaban ir la clasificación, pese a que Herediano abrió la puerta con su derrota 2-0 frente al Santos.

Al delantero Marco Ureña le preguntaron directamente en Tigo Sports: ¿Se dieron golpes al medio tiempo en el camerino?

El atacante lo negó todo: “Golpes no se dieron. Estuve ahí en todo momento y no se dio ningún golpe, pero sí se levantó la voz, porque son momentos de frustración. No comparto lo que pasó, porque creo más en la comunicación asertiva y preventiva, no cuando ya se está con el agua hasta el cuello. Eso sí, reitero que no se dieron golpes”.

A Allen Guevara también se le consultó sobre lo ocurrido, pero el capitán de los blanquiazules dejó muchas dudas con su respuesta.

“No sé si pasó algo o no. Al final, ya es tarde para que pasen cosas, porque si durante el torneo no sucedió algo cuando fuimos visitantes, ya no tiene caso que ocurriera algo”.

El conjunto centenario entrará ahora en un periodo de análisis, luego de dos torneos al hilo sin clasificar. El golpe es fuerte en lo deportivo y más en las finanzas para un club que arrastra deudas.

Los propios jugadores reconocen que se vienen cambios. Incluso, parte de los fanáticos presentes en la casa del Sporting pidieron la salida del técnico Greivin Mora.

“La directiva es la que maneja todo el tema de los ajustes que deben hacer. Si uno tiene que cambiar de equipo, pues tocará hacerlo, porque no hay que conformarse con cosas que pasan. Nosotros somos culpables con muchas cosas que pasaron en el torneo... Hacer un buen campeonato y no clasificar es como nada, no vale”, añadió Guevara.