En Cartaginés lanzan dardos: ‘Muchos no aceptan las críticas’

Cartaginés consumó su catástrofe y quedó fuera del Torneo de Apertura 2024 en la última fecha de la fase regular. En medio de la tormenta, empezaron a lanzarse dardos desde las entrañas del equipo. La frustración es total, luego de la goleado 6-2 ante el Sporting FC y no aprovechar que hasta con el empate le alcanzaba por la derrota de Herediano (2-0).

Cartaginés cumplió en el Fello Meza, donde sacó 26 de los 34 puntos que sumó en el Torneo de Apertura 2024, pero lejos de casa fue un desastre y quedó eliminado. (Rafael Pacheco Granados)

Allen Guevara, uno de los capitanes y líderes del equipo, fue directo y confesó una situación que vivieron a lo interno del camerino durante la temporada.

“Si me pongo a decir cosas me van a tildar de que me quiero salvar solo. Muchos no aceptan críticas y ese es el problema acá, siempre ha existido. La dirigencia hizo su trabajo y no se pueden meter en la cancha, eso es de los futbolistas y cada uno tendrá que ver lo que hizo. Ahora hay que esperar quién sigue y quién no, porque cuando se termina un torneo así pueden pasar muchas cosas”, comentó Guevara.

Según Allen, a lo largo del certamen hablaron de los problemas de un plantel que fue el segundo mejor local, pero como visitante apenas sumó ocho de 33 puntos. No obstante, no todos aceptaron los señalamientos de la mejor forma.

Quedar fuera de la fiesta grande no es nuevo para un equipo que apenas se metió ocho veces de 27 posibles. Si bien, el técnico Greivin Mora fue el señalado por parte de los fanáticos presentes en el estadio de los albos, los propios jugadores aceptaron su responsabilidad.

“Ante Sporting el equipo no estuvo a la altura de lo que nos estábamos jugando. No entramos como debíamos en todo, nos anotaron muy rápido, nos hicieron muchos goles y no se puede remar siempre contra la corriente. La eliminación no se da solo por lo que pasó contra el Sporting, no se puede aspirar a clasificar si de visitante no se es fuerte. Greivin debe de continuar, hay equipos que hacen procesos y al final les va bien, la continuidad siempre es buena”, valoró Dylan Flores.

Pese al momento tan duro en lo deportivo y en lo económico, tras quedar fuera por segundo certamen consecutivo, en el grupo hay quienes piensan que no todo fue malo. Este es el caso de Marco Ureña, quien visualiza un mejor futuro.

“No hicimos lo que nos tocaba, así que tenemos nuestro merecido. Puede que me critiquen por lo que voy a decir, pero este era un torneo para construir y tener unas bases sólidas. Estamos en construcción, fuimos el segundo mejor local, también los goles quedaron muy bien repartidos y todos nos sentimos parte del grupo, algo que estaba bastante afectado antes”, valoró Ureña.