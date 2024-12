Sporting FC vs. Cartaginés en vivo: ¿En qué canal puede ver el duelo crucial de los brumosos?

Cartaginés llega a la última fecha del Torneo de Apertura 2024 con el agua hasta el cuello. Si bien, está con vida, no depende de sí mismo para clasificar: debe ganar sí o sí en el duelo ante Sporting FC, que se inicia a partir de las 3 p. m., en el Ernesto Rohrmoser. Sin embargo, también necesita que San Carlos o Herediano tropiecen. Solo con esta combinación de resultados se mete, de lo contrario, firma la eliminación.

Este duelo de los blanquiazules se podrá observar solo por Tigo Sports 2 y por el canal de YouTube de Tigo Sports Costa Rica.

Cartaginés se impuso 1-0 ante el Sporting FC, en la fecha 10 del Torneo de Apertura 2024. Brumosos y josefinos se ven las caras de nuevo en una última jornada decisiva. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué necesita el Cartaginés para clasificar? Copiado!

Cartaginés tiene opciones reales de clasificar a las semifinales, gracias a sus 34 puntos en 21 fechas, pero debe ganar sí o sí en la jornada 22 y esperar a que San Carlos (36 unidades) o Herediano (35) tropiecen. Si alguno de estos clubes falla, ahí saltarían los blanquiazules del sexto lugar al cuarto o tercero.

Los brumosos necesitan:

Que San Carlos pierda ante Puntarenas FC en el Lito Pérez. Si los norteños empatan y los brumosos ganan, tendrían las mismas 37 unidades que los brumosos, pero los Toros cuentan con un gol diferencia de +14, contra un +8 de los blanquiazules.

Que Herediano empate o pierda en casa frente al Santos. Este escenario sería con San Carlos ganando o empatando.

Sporting FC se quedó sin opciones y aunque es sétimo, solo le saca nueve puntos de ventaja al Puntarenas FC (último). Los josefinos buscarán alejarse más del sótano y hasta sumar tres puntos para una eventual lucha por clasificar a la Copa Centroamericana el próximo semestre.

Cartaginés se impuso en el Fello Meza ante Pérez Zeledón, en la fecha 21 y gracias a esto llega con vida a la última jornada. (Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés con martirio para clasificar Copiado!

No se trata de una mala racha o de una casualidad, lo del Cartaginés con la clasificación a las fases finales se convirtió en un verdadero martirio. Campeonato tras campeonato la historia es muy similar, los brumosos sufren para meterse o por lo general se quedan fuera. Los datos de los últimos 14 años son contundentes.

Sin contar el certamen actual, los blanquiazules han llegado a semifinales solo nueve veces en 26 torneos disputados bajo el formato actual, donde avanzan los mejores cuatro equipos (desde el Invierno 2011 hasta el Clausura 2024).

Cartaginés es el segundo mejor local en el Torneo de Apertura 2024, con 26 puntos de 33 en su casa, pero lejos del Fello Meza es sétimo, con solo ocho unidades de 30. (Rafael Pacheco Granados)

Quienes tenían la idea de que los centenarios son los que dejan la cuarta plaza vacante, tienen mucha razón, ya que se perdieron la fiesta grande en 17 ocasiones. Durante este periodo Saprissa y Herediano estuvieron siempre en la lucha por el cetro, mientras que Alajuelense en 21 oportunnidades.

Cartaginés con muchas dificultades fuera de casa Copiado!

Ni en el Cartaginés entienden lo que les pasa cuando juegan lejos del estadio José Rafael Fello Meza, su rendimiento se va de pique y por esto mismo es que sufren en el cierre del Torneo de Apertura 2024. Sin embargo, si es que realmente quieren clasificar, necesitan transformarse y mostrar su mejor versión en el Ernesto Rohrmoser, ante el Sporting FC (fecha 22).

Los brumosos apenas sacaron ocho de 30 puntos como visitantes, tras ganar dos juegos, empatar dos y caer en seis. Incluso, fuera del Fello apenas consiguieron nueve goles y recibieron 13, lo que demuestra la metamorfosis de los centenarios.

Es más, en sus últimas tres salidas cayeron ante Puntarenas FC (3-2), Santos de Guápiles (1-0) y Santa Ana (2-1). Estos tres clubes ocupan los puestos del fondo de la tabla y aún así desinflaron a los dirigidos por Greivin Mora. Si los de la Vieja Metrópoli no están en mejor posición en gran parte es por estos pecados.

Una de las derrotas más dolorosas del Cartaginés en el Torneo de Apertura 2024 fue en su visita al Puntarenas FC, último de la tabla.

Sporting FC sin nada que perder Copiado!

El Sporting FC ya no pelea por nada en el Torneo de Apertura 2024. El equipo que estuvo líder y hasta invicto por varias fechas se cayó y perdió al técnico Hernán Medford.

Los albos tienen a Rándall Azofeifa como timonel interino y deberán replantear muchos aspectos, de cara al próximo certamen. Los josefinos son octavos, con 24 puntos, tras siete ganes, tres empates y 11 derrotas.

Sporting FC cayó 2-1 ante el Santos, en la fecha 21 del Torneo de Apertura 2024.

Si bien, el choque en el Ernesto Rohrmoser es de trámite para el Sporting, está el orgullo en juego y de seguro buscarán cerrar lo mejor posible.

Cartaginés pierde a pieza importante Copiado!

Cartaginés se juega toda su temporada el próximo domingo, cuando visite al Sporting FC. Para clasificar los brumosos necesitan ganar, que se de una combinación de resultados y de preferencia marcar muchos goles, pero para su mala fortuna, perdieron al atacante Darwin Lom.

Lom estará fuera hasta la siguiente temporada, es decir, aunque los blanquiazules avancen a las fases finales del Torneo de Apertura 2024, no contarán con el delantero guatemalteco. El chapín sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, durante una de las prácticas de esta semana.

El delantero Darwin Lom llegó al Cartaginés para el Torneo de Apertura 2024, pero le ha costado consolidarse. (Rafael Pacheco Granados)

Más allá de que a Darwin le ha costado consolidarse como estelar, es el segundo mejor anotador del equipo, con cuatro tantos en 17 partidos jugados (siete de estos como estelar). Incluso, el ariete venía de marcar en choques consecutivos (Puntarenas FC y Pérez Zeledón).

Técnico del Cartaginés clama por entrega total Copiado!

Cartaginés no depende de sí mismo para clasificar y todo está en el aire, a falta de una fecha para el cierre del Torneo de Apertura 2024. Si bien, los blanquiazules derrotaron 2-0 a Pérez Zeledón en la jornada 21, dejaron pasar buenas oportunidades en el certamen y lo pagan en el momento crucial. Más allá de esto, el técnico Greivin Mora defendió su trabajo ante quienes lo cuestionan.

“Lo único que depende de nosotros es ganar el partido que nos queda, ya no se puede hacer nada con lo que dejamos de hacer. Tuvimos juegos en los que debimos sacar mejores resultados y pinchamos, pero no puedo devolver el tiempo. Lo que me toca es mentalizar al grupo de que hay que ganar y después el destino dirá si nos alcanza”.

El técnico del Cartaginés, Greivin Mora, está en su primer torneo como técnico oficial de un primer equipo. Mora considera que el trabajo ha sido bueno. (Rafael Pacheco Granados)

Además, valoró: “Nadie nos quitará de que hicimos un buen torneo, por más de que no se de lo que ocupemos. Hace mucho que este club no llega a 37 puntos y nosotros lo podemos hacer”.