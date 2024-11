Los martirios del Cartaginés con la clasificación son alarmantes

No se trata de una mala racha o de una casualidad, lo del Cartaginés con la clasificación a las fases finales se convirtió en un verdadero martirio. Campeonato tras campeonato la historia es muy similar, los brumosos sufren para meterse o por lo general se quedan fuera. Los datos de los últimos 14 años son contundentes.

Cartaginés es el segundo mejor local en el Torneo de Apertura 2024, con 26 puntos de 33 en su casa, pero lejos del Fello Meza es sétimo, con solo ocho unidades de 30. (Rafael Pacheco Granados)

Sin contar el certamen actual, los blanquiazules han llegado a semifinales solo nueve veces en 26 torneos disputados bajo el formato actual, donde avanzan los mejores cuatro equipos (desde el Invierno 2011 hasta el Clausura 2024).

Quienes tenían la idea de que los centenarios son los que dejan la cuarta plaza vacante, tienen mucha razón, ya que se perdieron la fiesta grande en 17 ocasiones. Durante este periodo Saprissa y Herediano estuvieron siempre en la lucha por el cetro, mientras que Alajuelense en 21 oportunnidades.

Es llamativo que un club con tanta tradición, respaldo aficionado, infraestructura sólida y buena organización administrativa tenga tantas dificultades para ser protagonista en los momentos clave. Aunque los brumosos rompieron la sequía de títulos en el Clausura 2022, esta falta de regularidad sigue pesando.

Equipos como Santos (ocho clasificaciones), San Carlos (cuatro) y Pérez Zeledón (cuatro) han aprovechado la puerta abierta que suele dejar el Cartaginés. Incluso, los norteños y los generaleños también levantaron el cetro recientemente.

LEA MÁS: Técnico del Cartaginés defiende su trabajo ante quién sea

Para el Apertura 2024 la historia se repite con los brumosos, quienes dependen de otros para estar en semifinales.

“Todos acá aspiramos a estar entre los cuatro mejores. A veces los resultados no se dan, pero así es este deporte. Estamos peleando clasificación y veremos si nos alcanza o no, pero considero que el grupo he hecho un buen torneo. El partido que viene no es una final, es la vida nuestra”, señaló el técnico Greivin Mora.

Panorama complicado para Cartaginés

Cartaginés llegó con vida a la fecha 22 del Torneo de Apertura 2024, sin embargo, para clasificar necesita ganar sí o sí en su visita al Sporting FC y que se de alguna combinación de resultados en otros escenarios.

El técnico del Cartaginés, Greivin Mora, considera que la temporada de su club ha sido buena y merecen cerrar la fase regular con la clasificación. (Rafael Pacheco Granados)

Los brumosos son quintos con 34 puntos y a la mente de jugadores, dirigentes y aficionados se vienen los duelos que perdieron lejos del Fello Meza ante los tres últimos de la tabla: 3-2 ante Puntarenas FC, 1-0 contra el Santos y 2-1 frente a Santa Ana. De haber sumado tres puntos ante cualquiera de estos o tres empates, la historia sería muy diferente y así lo reconocen en el club.

“Estamos vivos, pero nosotros mismos nos complicamos todo y ahora nos toca sacar el resultado. Todo puede pasar y debemos jugar la última fecha con mucha fe, para que se nos de lo que necesitamos. Lo que pasó no lo podemos cambiar, ahora solo debemos darlo todo y buscar la clasificación”, valoró Darwin Lom.

El “hubiera” no existe en el fútbol y ahora los centenarios ocupan triunfar y que se de al menos alguna de estas combinaciones:

Que San Carlos pierda ante Puntarenas FC en el Lito Pérez. Si los norteños empatan y los brumosos ganan, tendrían las mismas 37 unidades que los brumosos, pero los Toros cuentan con un gol diferencia de +14, contra un + de los blanquiazules.

Que Herediano empate o pierda en casa frente al Santos. Este escenario sería con San Carlos ganando o empatando.

Hay más combinaciones, pero estas son las menos complejas y así lo saben en el conjunto de la Vieja Metrópoli. Si bien, luce muy complejo, en el plantel no tiran la toalla.

“En este tipo de juegos hay que tirarse de cabeza, barrerse, correr más que el rival y disputar mejor los duelos. Es un choque complejo y no podemos ser ansiosos en la toma de decisiones... No hemos sido fuertes fuera de casa, pero si le ganamos a Sporting y se dan los resultados, lo que pasó antes fue un aprendizaje. No tenemos margen de error y debemos buscar el partido desde el primer momento”, señaló el entrenador Greivin Mora.