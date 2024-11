Técnico del Cartaginés defiende su trabajo ante quién sea

Cartaginés no depende de sí mismo para clasificar y todo está en el aire, a falta de una fecha para el cierre del Torneo de Apertura 2024. Si bien, los blanquiazules derrotaron 2-0 a Pérez Zeledón en la jornada 21, dejaron pasar buenas oportunidades en el certamen y lo pagan en el momento crucial. Más allá de esto, el técnico Greivin Mora defendió su trabajo ante quienes lo cuestionan.

El asistente técnico del Cartaginés, Michael Umaña (izquierda) y el entrenador brumoso Greivin Mora vivieron intensamente el triunfo ante Pérez Zeledón, en la fecha 21 del Torneo de Apertura 2024. (Rafael Pacheco Granados)

Mora considera que hay mucho para destacar, más aún luego del desatroso primer semestre del 2024. El estratega valoró su primera experiencia como estratega oficial en la Primera División y dejó en claro que ha dado todo para levantar al club en el que se formó.

El timonel aceptó las críticas del presidente Leonardo Vargas, quien ha externado su descontento por no estar más arriba en la tabla. Además, recalcó que quiere seguir en el cargo, pero que no depende de él. Por ahora solo se enfoca en derrotar al Sporting FC y esperar la combinación de resultados que le den el boleto a las semifinales.

El presidente Leonardo Alfaro señaló que todos en el club están en análisis, incluso el cuerpo técnico. ¿Cómo valora la primera experiencia que ha tenido como técnico oficial del club?

- En los torneos en que he estado con el primer equipo, ya sea como asistente, preparador físico o interino he sido una persona que suma experiencias para ser mejor y enriquecerme. La decisión de si sigo o no es de los jefes, ellos serán los que lo analizarán.

”Ahora, tanto yo como mi cuerpo técnico ya podemos ser considerados en otro lugar. Hemos hecho un buen trabajo y ojalá que esto se premie con la clasificación. Sin embargo, si no se logra el objetivo, nadie me va a quitar que le he metido mucho esfuerzo para que este equipo pueda competir como lo hace.

”Diariamente trabajo y hago horas extra para que los jugadores tengan las herramientas necesarias. Dios dictaminará dónde estaré luego y si me renuevan, pero en un mercado tan cerrado, este cuerpo técnico ya levantó la mano para estar donde quiera.

”No soy polémico y no genero controversias, pero en silencio voy a seguir y me encantaría continuar en el próximo certamen para afianzar este proyecto”.

El presidente también ha externado su malestar por la posición en la que está el equipo. ¿Cómo ha estado la comunicación con la dirigencia?

- Todos acá aspiramos a estar entre los cuatro mejores. A veces los resultados no se dan, pero así es este deporte. La comunicación con los dirigentes es diaria, siempre hablo con ellos y se generan informes. Estamos peleando clasificación y veremos si nos alcanza o no, pero considero que el grupo he hecho un buen torneo.

”El partido que viene no es una final, es la vida nuestra. En este tipo de juegos hay que tirarse de cabeza, barrerse, correr más que el rival y disputar mejor los duelos. Es un choque complejo y no podemos ser ansiosos en la toma de decisiones”.

¿Cómo toma llegar con vida a la última fecha?

- El primer tiempo fue para Cartaginés y el segundo para Pérez Zeledón. No sé si nos afectaron los nervios, pero le dije a los jugadores que este es el momento del torneo hay partidos en los que toca sufrir. Desde la fecha uno estamos peleando por clasificar y llegaremos a la última igual.

”Probablemente el partido más importante de la temporada como visitante es el que viene. No hemos sido fuertes fuera de casa, pero si le ganamos a Sporting y se dan los resultados, lo que pasó antes fue un aprendizaje. No tenemos margen de error y debemos buscar el partido desde el primer momento”.

¿Cuánta frustración le genera de que no depende de ustedes y que dejaron oportunidades muy buenas?

- Lo único que depende de nosotros es ganar el partido que nos queda, ya no se puede hacer nada con lo que dejamos de hacer. Tuvimos juegos en los que debimos sacar mejores resultados y pinchamos, pero no puedo devolver el tiempo. Lo que me toca es mentalizar al grupo de que hay que ganar y después el destino dirá si nos alcanza

”Nadie nos quitará de que hicimos un buen torneo, por más de que no se de lo que ocupemos. Hace mucho que este club no llega a 37 puntos y nosotros lo podemos hacer”.