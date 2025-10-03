Puro Deporte

Para que haga planes: Concacaf revela fechas y horas para semifinales de la Copa Centroamericana

Conozca cuándo serán los partidos de Liga Deportiva Alajuelense contra Olimpia, los duelos del equipo de Jeaustin Campos y el repechaje del Cartaginés

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense se enfrenta al Motagua de Honduras por la Copa Centroamericana.
El 30 de octubre se sabrá si Liga Deportiva Alajuelense avanza a su tercera final consecutiva de la Copa Centroamericana. Ese día, la Liga visitará a Olimpia. (Prensa LDA/Prensa LDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCartaginésOlimpiaJeaustin CamposCopa Centroamericana de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.