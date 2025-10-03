Para que haga planes: Concacaf revela fechas y horas para semifinales de la Copa Centroamericana

El 30 de octubre se sabrá si Liga Deportiva Alajuelense avanza a su tercera final consecutiva de la Copa Centroamericana. Ese día, la Liga visitará a Olimpia.

Liga Deportiva Alajuelense, Jeaustin Campos y el Club Sport Cartaginés recibieron información de última hora y relevante por parte de Concacaf, de cara lo que sigue.

Sin tiempo que perder, la Confederación proporcionó los días y las horas tanto para las semifinales de la Copa Centroamericana como para los juegos de repechaje para acceder a la Copa de Campeones de Concacaf.

Las series de ida y vuelta se llevarán a cabo del 21 al 23 de octubre (partidos de ida) y del 28 al 30 de octubre de 2025 (partidos de vuelta).

Según las regulaciones de la competencia, la tabla de posiciones del torneo determina los enfrentamientos de semifinales y Play-In (repechaje).

El club mejor clasificado en cada enfrentamiento, según el total de puntos acumulados en la competencia, será el anfitrión de los partidos de vuelta.

De acuerdo con eso, esto es lo que sigue en la competición internacional:

Semifinal 1: Xelajú vs. Real España

Semifinal 2: Olimpia vs. Alajuelense

Repechaje 1: Plaza Amador vs. Sporting San Miguelito

Repechaje 2: Motagua vs. Cartaginés

¿Cuándo juega Alajuelense la semifinal contra Olimpia?

La semifinal entre Alajuelense y Olimpia abrirá el 23 de octubre en el Estadio Alejandro Morera Soto , a las 8:06 p. m.; mientras que el partido de vuelta será el 30 de octubre, a partir de las 8:30 p. m., en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

¿Cuándo juega la semifinal el equipo de Jeaustin Campos?

El Real España dirigido por Jeaustin Campos esperará a Xelajú el 22 de octubre en el Estadio Francisco Morazán a las 8:06 p. m., en San Pedro Sula, Honduras; mientras que el pulso definitivo será el 29 de octubre a la misma hora, en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.

¿Cuándo juega Cartaginés el repechaje contra Motagua?

Cartaginés añora clasificarse para jugar el otro año la Copa de Campeones de Concacaf y eso es lo que disputará en el repechaje contra Motagua.

La serie abrirá en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago, el 21 de octubre , a las 8:06 p. m. y el partido definitivo será el 28 de octubre, a la misma hora, en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

¿Cuándo juegan el repechaje Sporting San Miguelito y Plaza Amador?

Aunque en estos equipos no hay ticos, de igual manera resulta de interés saber cuál de los dos avanzará a Concachampions. Esta serie empezará el 22 de octubre, a las 7 p. m., en el Estadio Universitario y la sentencia será el 30 de octubre, a partir de las 6:45 p. m., en el Estadio Rommel Fernández.

Luego de las semifinales, el ganador de cada enfrentamiento avanzará a la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025.

Para estos partidos que siguen en agenda, de igual manera aplica el gol de visita como criterio de desempate.

Alajuelense es el actual bicampeón y quiere su tercera corona en fila, pero Olimpia, Real España y Xelajú también le hacen un guiño a ese cetro tan codiciado en el área.

La final de ida y vuelta está programada para el 25 y 27 de noviembre (partido de ida) y del 2 al 4 de diciembre (partido de vuelta).

