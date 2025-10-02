Olimpia vs. Cartaginés: ¿Qué necesitan los brumosos para clasificar? Hora exacta y canal para ver el partido

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Sport Cartaginés visita a Olimpia y pretende seguir los pasos de Liga Deportiva Alajuelense. Su intención es ganar en Honduras con dos goles de diferencia para un doble propósito: avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana y clasificarse de manera directa para jugar la Copa de Campeones de Concacaf.

El partido pactado para este jueves 2 de octubre comenzará a las 8:15 p. m. y será en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

Olimpia llega con ventaja tras su triunfo por 2-1 en el partido de ida de esta serie de cuartos de final en la Copa Centroamericana.

Michael Chirinos y Jorge Benguché marcaron para el club hondureño en la Vieja Metrópoli. Además, Olimpia arrastra un invicto de seis partidos en la Copa Centroamericana, la racha más larga del club en la historia del torneo.

Cartaginés debe tener cuidado, porque su rival ha marcado dos o más goles en cada uno de sus últimos cinco encuentros.

Pero el cuadro brumoso de Andrés Carevic pretende cambiar el rumbo de esta historia.

Marco Ureña anotó el gol de Cartaginés la semana pasada y este jueves será una de las cartas ofensivas de los blanquiazules, al igual que Johan Venegas.

El ganador de esta serie entre Olimpia y Cartaginés jugará contra Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Cartaginés no tuvo queja alguna de la cancha híbrida del Estadio 'Chelato' Uclés, en Tegucigalpa. Ahí jugará contra Olimpia, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

¿Qué necesita Cartaginés para avanzar a semifinales de la Copa Centroamericana? Copiado!

Como Olimpia parte con una ventaja de 2-1 ante Cartaginés, esto es lo que puede ocurrir esta noche en el “Chelato” Uclés:

- Cartaginés necesita ganar por diferencia de dos goles para avanzar.

- Si Cartaginés gana este partido en tiempo regular por 2-1, la serie global estaría empatada 3-3 y habría tiempos extra, incluso penales en caso de ser necesario. Si se fuera el alargue, el gol de visita ya no aplica como criterio de desempate.

-Si Cartaginés gana por un gol de diferencia, pero 3-2, 4-3 etc, clasifica por el criterio de gol de visita.

- Si ocurre un empate pasa Olimpia.

- Otra victoria de Olimpia le daría el pase al equipo hondureño.

Kevin Briceño pretende dejar su marco en cero en el partido entre Olimpia y Cartaginés. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

¿Dónde puedo ver el partido Olimpia vs. Cartaginés? Copiado!

El juego definitivo entre Olimpia y Cartaginés será transmitido por ESPN y también puede sintonizarlo a través de la aplicación Disney+.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Para quienes no se despegan de la radio, pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.