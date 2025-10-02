¿Motiva a Cartaginés lo hecho por Alajuelense en Honduras? Así responde Andrés Carevic

Andrés Carevic ensayó en el 'Chelato' Uclés parte de lo que piensa hacer con Cartaginés ante Olimpia.

Tegucigalpa, Honduras.- Liga Deportiva Alajuelense fue a Honduras, le ganó a Motagua y se regresó a casa con el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf y con el boleto a Concachampions en mano.

¿Podrá el Club Sport Cartaginés seguir los pasos de los rojinegros y hacer lo mismo contra Olimpia?

Eso se verá este jueves 2 de octubre, a partir de las 8:15 p. m. en el mismo escenario, el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

A raíz de eso, en la rueda de prensa previa al partido, un periodista hondureño le formuló esta consulta a Andrés Carevic: ¿Le motiva que Liga Deportiva Alajuelense vino a este mismo estadio y sacó el resultado que necesitaba para pasar a la siguiente ronda?

Ante eso, lo primero que dijo el técnico con doble pasado rojinegro fue que quería “felicitar a la Liga”.

“La verdad que tengo buenos recuerdos de cuando estuve trabajando ahí y felicitarlos porque también es un club costarricense, que representa al país y dio un paso importante en Honduras para llegar a semifinales.

Al final de cuentas, ahora estamos en Cartaginés y estamos enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros. Así que eso, es las felicitaciones por ser un cuadro de Costa Rica”, respondió Andrés Carevic.

Tambien dijo que los brumosos tratarán de representar al país este jueves logrando ese pase a semifinales y respetando al rival.

“Va a ser un partido duro, pero trataremos de hacer nuestro mayor esfuerzo para poder revertir la serie”, añadió Andrés Carevic.

Olimpia ganó el partido de ida en esta serie de cuartos de final por 1-2, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago. Los brumosos requieren una victoria por dos goles de diferencia para hacer su propia faena.

O bien, ganar el juego en tiempo regular por el mismo marcador que se produjo la semana pasada en la Vieja Metrópoli, para que la serie se extienda a tiempos extra, sin descartar penales, en caso de ser necesario.

