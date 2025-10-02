Puro Deporte

A Cartaginés le tocan el ego con ‘recibimiento’ en el Chelato Uclés

El Club Sport Cartaginés se topó una sorpresa cuando llegó a conocer el estadio donde este jueves jugará contra Olimpia, en la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Cartaginés acudió a reconocer la gramilla híbrida del Estadio 'Chelato' Uclés, en Tegucigalpa, donde se enfrentará contra Olimpia.
Cartaginés acudió a reconocer la gramilla híbrida del Estadio 'Chelato' Uclés, en Tegucigalpa, donde se enfrentará contra Olimpia.







