A Cartaginés le tocan el ego con ‘recibimiento’ en el Chelato Uclés

Cartaginés acudió a reconocer la gramilla híbrida del Estadio 'Chelato' Uclés, en Tegucigalpa, donde se enfrentará contra Olimpia.

Tegucigalpa, Honduras.- Si algo caracteriza los partidos de Concacaf es la puntualidad, pero la rueda de prensa del Club Sport Cartaginés antes de reconocer la gramilla híbrida del Estadio “Chelato” Uclés comenzó con ocho minutos de retraso.

La razón fue que al llegar al estadio donde buscará darle vuelta a la serie contra Olimpia en el round definitivo para avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, se topó con una sorpresa desagradable, que molestó al equipo.

Al ingresar al camerino, en los baños no había papel higiénico y tampoco contaban con agua. Después de múltiples quejas con personeros de Concacaf, se solventaron esos inconvenientes de “bienvenida”.

Pero fiel a su estilo, Andrés Carevic decidió evitar cualquier polémica y se comportó con naturalidad en la rueda de prensa, evitando desgastarse con esta situación, porque sin duda, el partido empezó a jugarse antes de la hora.

“Nosotros más que todo estamos enfocados en nuestro equipo, en tratar de preparar bien el partido, de poder trabajar un poco después de haber viajado. Exclusivamente pensamos en esta serie, que seguramente va a ser un partido complicado para nosotros acá, en la casa del Olimpia”, comentó Andrés Carevic.

El técnico brumoso evadió ese problema que se toparon en el estadio y aseguró que Cartaginés llega con toda la fe y con las ganas de poder hacer un gran partido.

“Respetamos el rival y sabemos que va a ser un partido muy disputado, pero trataremos de hacer nuestro plano de juego, para poder darle vuelta a la serie”, manifestó Carevic.

Marcelo Pereira fue el encargado de acompañar al técnico argentino en su comparecencia ante la prensa costarricense y la hondureña. Su posición sobre ese inconveniente fue la misma que la del estratega.

Andrés Carevic y Marcelo Pereira atendieron a los medios de comunicación en el Estadio 'Chelato' Uclés, en Tegucigalpa. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

“Sabemos la importancia del torneo, del juego y pienso que nosotros estamos jugando este partido desde el pitazo final contra Saprissa. Desde ahí ya pensamos en este juego, es un partido muy importante para nosotros y esperamos estar a la altura”, comentó Marcelo Pereira.

Las intenciones y los problemas de Cartaginés

Andrés Carevic confía en sus hombres, pero también es cierto que el fantasma de las lesiones sigue ensañado contra los blanquiazules.

Ese es un mal que no se acaba en el equipo y el soldado caído más reciente es Rándall Cordero, quien presenta una fractura de peroné distal tipo Weber B. Además, a este futbolista le efectúan exámenes complementarios para valorar ligamentos propios del tobillo derecho.

“La fortuna no está de nuestro lado con el tema de las lesiones, pero tengo que felicitar a los jugadores, porque independientemente de las seis o siete bajas que tenemos, han hecho un esfuerzo muy grande”, apuntó Andrés Carevic.

Añadió que algunos han tenido que jugar en posiciones que no son las de ellos, y han cumplido.

“Con lo que tenemos vamos a tratar de poner lo mejor, con el plan de juego y agradecerles por la disposición que han presentado, no solo para este partido, sino desde hace unos siete partidos estamos de esta manera”, citó.

Ante una consulta de La Nación, Andrés Carevic afirmó que siempre lo que no es negociable es la actitud y el esfuerzo, algo que el equipo ha tenido.

“Hay roles que les corresponden a cada uno dentro del campo de juego, a los que les toca entrar, a los que no les toca y entonces creo que se está trabajando como equipo, que es lo que pretendíamos. Y eso es fundamental para poder afrontar los partidos y ser competitivos.

”No vamos a cambiar todo ese esfuerzo que se viene haciendo y este jueves si tenemos que dar el 110% habrá que darlo, porque va a ser un partido sumamente complicado, muy competitivo y tendremos que dar un poco más del 100 para poder sacar este resultado acá en Honduras”, destacó Andrés Carevic.

Olimpia tiene una ventaja de 2-1, luego del partido que ganó la semana pasada en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. Para avanzar a semifinales, lo que los brumosos necesitan es ganar por dos goles de ventaja.

Si los de la Vieja Metrópoli se imponen por 2-1 en tiempo regular, eso obligaría a tiempos extra y hasta penales, en caso de necesario. Y en esa instancia ya no vale el gol de visita como criterio de desempate.