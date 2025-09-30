Copa Centroamericana de Concacaf: qué necesita cada equipo para clasificar a semifinales

La Copa Centroamericana de Concacaf entra en su fase decisiva con los partidos de vuelta de los cuartos de final, donde clubes como Alajuelense y Cartaginés mantienen la esperanza de seguir con vida en el torneo.
El encuentro entre Motagua y Alajuelense se disputará este martes 30 de setiembre a las 8 p. m.
Los hondureños tienen ventaja de 1-0 en el marcador global, por lo que un empate o un triunfo por cualquier marcador les permitiría avanzar.
LEA MÁS: Alajuelense y Cartaginés sin más allá en la Copa Centroamericana, ¿dónde y a qué hora ver los partidos?
En el caso del conjunto rojinegro, necesita ganar por diferencia de dos goles para clasificar a la siguiente ronda; también les sirve la victoria por un gol, siempre que sea de 1-2 para arriba, pues en ese caso se beneficiarían por el criterio de gol de visita.
Otro equipo costarricense en competencia, Cartaginés, visitará a Olimpia este jueves 2 de octubre a las 8:15 p. m., con desventaja en el global de 2-1.
Para superar la serie, el club brumoso requiere una victoria de 2-0, 3-1 o 3-2. Un empate o triunfo por la mínima lo dejaría fuera.
En los otros cruces de cuartos de final:
- Plaza Amador se medirá a Real España este miércoles 1.° de octubre a las 6 p. m.. El equipo panameño lleva ventaja de 1-0 y avanzará con un empate o una victoria. El conjunto hondureño necesita ganar 2-0 o 2-1 para remontar la serie.
- Sporting San Miguelito, también de Panamá, buscará revertir el 0-2 en contra ante Xelajú MC el jueves 2 de octubre a las 6 p. m. Para lograrlo, requiere una victoria por 2-0 y forzar el alargue o un triunfo por más de dos goles para clasificar directamente. El equipo guatemalteco puede avanzar con un empate o una victoria.
En caso de empate en el global, habrá tiempos extra y eventualmente definición por penales.
Los clasificados de estas series avanzarán a las semifinales del torneo regional, que otorga boletos directos a la Copa de Campeones de Concacaf del próximo año.
Actualmente el equipo manudo de Costa Rica es el bicampeón del torneo regional.
LEA MÁS: Copa Centroamericana: Concacaf detalla todo lo que debe saber, hasta cómo juega el gol de visita