Copa Centroamericana de Concacaf: qué necesita cada equipo para clasificar a semifinales

Clubes buscan esta semana su boleto a semifinales en la Copa Centroamericana de Concacaf.

La Copa Centroamericana de Concacaf entra en su fase decisiva con los partidos de vuelta de los cuartos de final, donde clubes como Alajuelense y Cartaginés mantienen la esperanza de seguir con vida en el torneo.

El encuentro entre Motagua y Alajuelense se disputará este martes 30 de setiembre a las 8 p. m.

Los hondureños tienen ventaja de 1-0 en el marcador global, por lo que un empate o un triunfo por cualquier marcador les permitiría avanzar.

En el caso del conjunto rojinegro, necesita ganar por diferencia de dos goles para clasificar a la siguiente ronda; también les sirve la victoria por un gol, siempre que sea de 1-2 para arriba, pues en ese caso se beneficiarían por el criterio de gol de visita.

Otro equipo costarricense en competencia, Cartaginés, visitará a Olimpia este jueves 2 de octubre a las 8:15 p. m., con desventaja en el global de 2-1.

Para superar la serie, el club brumoso requiere una victoria de 2-0, 3-1 o 3-2. Un empate o triunfo por la mínima lo dejaría fuera.

En los otros cruces de cuartos de final:

Plaza Amador se medirá a Real España este miércoles 1.° de octubre a las 6 p. m. . El equipo panameño lleva ventaja de 1-0 y avanzará con un empate o una victoria . El conjunto hondureño necesita ganar 2-0 o 2-1 para remontar la serie.

se medirá a este miércoles 1.° de octubre a las . El equipo panameño lleva ventaja de y avanzará con un o una . El conjunto hondureño necesita ganar para remontar la serie. Sporting San Miguelito, también de Panamá, buscará revertir el 0-2 en contra ante Xelajú MC el jueves 2 de octubre a las 6 p. m. Para lograrlo, requiere una victoria por 2-0 y forzar el alargue o un triunfo por más de dos goles para clasificar directamente. El equipo guatemalteco puede avanzar con un empate o una victoria.

En caso de empate en el global, habrá tiempos extra y eventualmente definición por penales.

Los clasificados de estas series avanzarán a las semifinales del torneo regional, que otorga boletos directos a la Copa de Campeones de Concacaf del próximo año.

Actualmente el equipo manudo de Costa Rica es el bicampeón del torneo regional.

