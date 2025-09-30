Alajuelense y Cartaginés sin más allá en la Copa Centroamericana, ¿dónde y a qué hora ver los partidos?

Johan Venegas, del Cartaginés y Joel Campbell, de Alajuelense, serán figuras determinantes en la ofensiva para los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Cortesía: Mayela López/Jorge Navarro

Para Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés no hay mañana. Después de caer como locales, el único camino para los equipos costarricenses es ganar como visitantes y así avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

En el juego de ida, la Liga perdió 0-1 ante el Motagua de Honduras en el estadio Alejandro Morera Soto, por lo que debe imponerse 2-0 para clasificar. Incluso si triunfa 2-1, también avanzará, debido a que el gol de visitante es criterio de desempate. En caso de que Alajuelense gane 0-1, la serie se definirá en tiempo extra y eventualmente lanzamientos de penal.

Por su parte, el Cartaginés debe vencer por una diferencia de al menos dos goles para clasificar, luego de caer 1-2 en el estadio Fello Meza ante el Olimpia. Es decir, los blanquiazules necesitan imponerse 0-2 o incluso 2-3, lo que les daría el derecho de seguir con vida en el certamen gracias al gol de visita.

En los otros resultados, Plaza Amador derrotó 0-1 al Real España de Jeaustin Campos y Xelajú venció 2-0 al Sporting San Miguelito, con un tanto del costarricense Derrickson Quirós.

Los compromisos se podrán observar por el canal ESPN, de la cadena internacional que posee los derechos exclusivos, así como en la aplicación Disney+, con un costo aproximado de ₡8.000.

Además, los partidos podrán seguirse en las radioemisoras Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).

