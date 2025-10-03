Copa Centroamericana de Concacaf: así quedaron las semifinales

Alajuelense, Olimpia, Cartaginés y Motagua ya conocen sus rivales, pero Concacaf no ha revelado cuándo se jugarán los partidos clave.

La Copa Centroamericana de Concacaf concluyó su fase de cuartos de final y definió a los cuatro equipos clasificados a la etapa de semifinales.

Los emparejamientos quedaron así:

Alajuelense enfrentará a Olimpia

Además, quedaron establecidos los duelos por clasificación a la Concachampions de Concacaf, en los que participarán los equipos que no lograron avanzar a semifinales.

En esta instancia, los cruces serán:

Plaza Amador contra Sporting San Miguelito

Concacaf aún no ha anunciado las fechas oficiales de estos partidos, tanto para semifinales como para los encuentros que otorgarán los últimos boletos a la competencia internacional.