Copa Centroamericana de Concacaf: así quedaron las semifinales

La Copa Centroamericana de Concacaf concluyó su fase de cuartos de final y definió a los cuatro equipos clasificados a la etapa de semifinales.
Los emparejamientos quedaron así:
- Alajuelense enfrentará a Olimpia
- Real España jugará contra Xelajú
Además, quedaron establecidos los duelos por clasificación a la Concachampions de Concacaf, en los que participarán los equipos que no lograron avanzar a semifinales.
En esta instancia, los cruces serán:
- Plaza Amador contra Sporting San Miguelito
- Cartaginés frente a Motagua
Concacaf aún no ha anunciado las fechas oficiales de estos partidos, tanto para semifinales como para los encuentros que otorgarán los últimos boletos a la competencia internacional.