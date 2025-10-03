Puro Deporte

Copa Centroamericana de Concacaf: así quedaron las semifinales

La Copa Centroamericana entró en su fase más crucial: conozca los cruces y los equipos que siguen en carrera

Por Silvia Ureña Corrales
Alajuelense, Olimpia, Cartaginés y Motagua ya conocen sus rivales, pero Concacaf no ha revelado cuándo se jugarán los partidos clave.
Alajuelense, Olimpia, Cartaginés y Motagua ya conocen sus rivales, pero Concacaf no ha revelado cuándo se jugarán los partidos clave. (Archivo /Archivo)







