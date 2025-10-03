Puro Deporte

Vea el horror de Kevin Briceño y el gol de un ‘cotizado’ Jorge Benguché (video)

Olimpia abrió el marcador contra Cartaginés muy rápido, en el partido definitivo por el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Jorge Benguché le anotó a Cartaginés en el Estadio "Chelato" Uclés, en Tegucigalpa.
Jorge Benguché le anotó a Cartaginés en el Estadio "Chelato" Uclés, en Tegucigalpa. (Diario Diez para La Nación/Diario Diez para La Nación)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

