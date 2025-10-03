Vea el horror de Kevin Briceño y el gol de un ‘cotizado’ Jorge Benguché (video)

Jorge Benguché le anotó a Cartaginés en el Estadio "Chelato" Uclés, en Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras.- Después de que Marco Ureña pegó una bola en el palo y Cartaginés perdonó, Olimpia reaccionó de inmediato. Y anotó, en una acción donde se produjeron varios errores, pero el horror realmente fue de Kevin Briceño.

Jorge Benguché recibió la pelota, corrió y le ganó en velocidad a Everardo Rubio. Después de eso, el arquero brumoso se equivocó. Se tiró antes de tiempo hacia un lado y, con eso, más bien dio un regalo. El hondureño simplemente tocó y envió la pelota al fondo.

LEA MÁS: Olimpia vs. Cartaginés: Brumosos ya están perdiendo en Honduras

En Olimpia creen que algunos equipos ticos coquetean con él y que por eso, el atacante “se cotiza”.

EL LEÓN ENTRÓ CON TODO🔥⚽️



Benguché le ganó a todos y pone 1-0 y el 3-1 en el global🦁



▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/GE4jli11Px — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 3, 2025

Bajo un aguacero en Tegucigalpa, Olimpia le está ganando 1-0 a Cartaginés y el equipo más ganador del fútbol hondureño lleva una ventaja de 3-1 en el global, en esta serie que otorga el último boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

A esa instancia ya se clasificaron Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Real España de Honduras y Xelajú de Guatemala.