Cartaginés buscará una noche histórica con estos hombres

Kevin Briceño pretende dejar su marco en cero en el partido entre Olimpia y Cartaginés.

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Sport Cartaginés quiere que esta noche sea histórica. Andrés Carevic decidió no pensar en la lista de jugadores lesionados que tiene, sino en los hombres con los que cuenta.

Para el partido definitivo contra Olimpia, por el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, Andrés Carevic planteó un once estratégico, porque la serie la tiene cuesta arriba, por 2-1.

La alineación brumosa está conformada por Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Claudio Montero, Johan Venegas, Mauro Quiroga, Luis Flores, Diego Mesén, Marco Ureña, Jesús Batiz, Everardo Rubio y Bernald Alfaro.

Mientras que en banca, Andrés Carevic se dejó a Christopher Moya, Darien Hidalgo, Geancarlo Castro, Dariel Castrillo, Carlos Barahona, Diego González, Suhander Zúñiga, Matías Gutiérrez, Nicolás Vargas, Brandon Brizuela, José Mora y Justin Carrillo.