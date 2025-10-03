Puro Deporte

Rodolfo Méndez: entre el sufrimiento y la esperanza que le provoca Cartaginés al periodista más brumoso del país

Así vivió Rodolfo Méndez el partido entre Olimpia y el Club Sport Cartaginés, en el Estadio ‘Chelato’ Uclés, en Tegucigalpa

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
El comunicador Rodolfo Médez (camisa blanca), junto a su hijo, Adrián Méndez, escucha con atención al técnico de Olimpia, Eduardo Espinel.
El comunicador Rodolfo Médez (camisa blanca), junto a su hijo, Adrián Méndez, escucha con atención al técnico de Olimpia, Eduardo Espinel. (Cortesía Adrián Méndez/Cortesía Adrián Méndez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésCopa Centroamericana de ConcacafRodolfo Méndez
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.