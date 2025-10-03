El lamento de Carevic tras la eliminación de Cartaginés y las palabras hacia sus jugadores

El defensor del Cartaginés Marcelo Pereira disputa el balón con José Pinto del Olimpia, durante el partido por la Copa Centroamericana.

Tegucigalpa, Honduras.- El sueño del Club Sport Cartaginés de ganar la Copa Centroamericana se estrelló ante el Olimpia, pero el técnico brumoso Andrés Carevic destacó la fibra competitiva que mostraron sus jugadores.

Estas fueron las palabras del técnico brumoso en la rueda de prensa tras caer 3-1 en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés ante el león catracho.

- ¿La eliminación es dura, qué aprendizaje le deja?

- Hay tristeza por haber perdido los dos partidos, pensamos que fuimos muy competitivos contra un Olimpia que es muy buen equipo, hoy se vio reflejado. Tuvimos un par de errores que nos costaron los goles, pero también tuvimos opciones para irnos arriba desde el inicio; no fuimos contudentes y ellos aprovecharon.

“Los dos tuvimos chance pero ellos fueron contundentes. Ahora tenemos el repechaje, el torneo local y seguir como lo venimos haciendo”.

- Desde afuera da la impresión de que al equipo se le acaba la gasolina, sabemos que tiene la planilla con lesiones, pero sin justificarse en eso, ¿cree que le hace falta profundidad al grupo?

- Hemos armado un plantel competitivo, una lástima las bajas, pero no hay excusa. Con el tema del cansancio, venimos de varios partidos, fallamos opciones y hubo errores defensivos.

- ¿Qué conclusión saca de errores puntuales que habían trabajado, como el juego aéreo?

- El partido está bien planificado, sabíamos sus virtudes (Olimpia), es un rival que tiene mucho potencial, y aunque uno planifique los rivales juegan. Pero hicimos una serie competitiva ante un gran equipo, es una lástima no ser contundentes.

-¿Cuánto pesa recibir ese primer gol, luego de haber fallado ante el marco solo un poco antes?

-Ellos concretaron, pero no nos desesperamos después de eso, tuvimos dos o tres chances claras además de ese tiro en el travesaño. Llevamos la serie hasta el momento que llegó el penal, ahí se puso cuesta arriba. Felicito a los jugadores por el gran esfuerzo.

- ¿Cómo espera la repesca ante el Motagua?

- Ya los enfrentamos cuando asumía su técnico, es muy competitivo y va a ser una serie difícil. Ahora tenemos que enfocarnos en recuperar nuestros jugadores, no sé quién se podrá recuperar, esperemos seguir manteniendo a los que tenemos y recuperar otros. Tenemos esta semana y después volvemos a jugar cada tres días.

- ¿Cómo afronta ese nuevo sueño de entrar a Concachampions?

- Siempre hay aprendizajes de los partidos, ahora dar vuelta a la página y enfocarnos en los objetivos siguientes. Nos viene muy bien la semana larga, tenemos un partido pendiente con la Liga por el torneo local, y luego lo de Motagua que será importante para entrar a Concachampions.

- ¿Pesó en contra de ustedes el ambiente en el estadio?

- Tengo que felicitar a Olimpia por su afición, jugar con este ambiente, pero nosotros demostramos en la cancha que hicimos un buen partido pese a la derrota. Al final son 11 contra 11. El aliento de la gente es importante, pero nosotros mostramos que podemos jugar de igual a igual.