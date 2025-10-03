Imperdible: Keylor Navas enfrenta al mejor delantero de la historia de México

"EL PROYECTO DEL CLUB ME ENCANTÓ" 🐾🔥 Les dejamos un adelanto de la entrevista de Hugo Sánchez a Keylor Navas, dos leyendas del futbol mundial en un mismo lugar. No te la pierdas esta noche en Futbol Picante por ESPN y #DisneyPlus Premium 📺 pic.twitter.com/E9YmMlPtbQ

El guardameta de Pumas de México, Keylor Navas, se enfrentó mano a mano con quien es considerado el mejor delantero en la historia del fútbol mexicano y, para muchos, de la Concacaf.

Keylor protagonizó un duelo imperdible con el exdelantero Hugo Sánchez, en una entrevista para el programa Fútbol Picante de la cadena ESPNMX.

Fiel a su estilo, Hugo Sánchez “intentó anotarle un gol” a Keylor con sus preguntas y cuestionamientos, mientras el costarricense demostró mucha frialdad bajo los tres palos para contestar las interrogantes de “Hugol”, en una entretenida conversación transmitida por Disney+.

Además, conversaron sobre el enfrentamiento de este domingo 5 de octubre, cuando los Pumas reciban a las 7 p. m. a las Chivas de Guadalajara.

Aunque provienen de entornos y épocas diferentes, ambos jugadores tienen una trayectoria deportiva paralela, pues vistieron la camiseta del Real Madrid.

Hugo, como delantero, ganó en cinco ocasiones el Trofeo Pichichi como máximo goleador de la Liga Española con los merengues. Por su parte, Navas fue el portero en las tres Champions League consecutivas que conquistaron los blancos y con las que dominaron Europa.

Sánchez inició su carrera en Pumas de México, antes de marcharse a Europa, convirtiéndose en uno de los ídolos de la afición. Keylor, en cambio, llegó esta temporada y, pese al irregular rendimiento del plantel, el tico se ha consolidado como una de sus grandes figuras.