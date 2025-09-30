Keylor Navas hizo algo después de la goleada del América que la afición de Pumas no olvidará (video)

Después de perder un clásico no todos los jugadores saben digerir la derrota, sin embargo Keylor Navas, demostró su jerarquía luego del 4 a 1 que recibió Pumas contra el América.
Más allá del difícil resultado, el tico se hizo viral al comandar a sus compañeros frente a a los aficionados de los felinos, quienes acompañaron al grupo en el partido.
Keylor fue el primero en acercarse a la gradería donde estaban los seguidores para hacer el tradicional grito Goya, el cual es una conexión entre la oncena de jugadores y los aficionados.
La reacción del Halcón fue destacada por diario Récord, uno de los prinicipales medios mexicanos deportivos.
GIGANTE— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 28, 2025
Keylor llama a todos los jugadores, se acerca con su afición y hacen el Goya a pesar del 4-1.
📹:@EnriqueSecSanti pic.twitter.com/kX3Tpf6wkY