Comentarista de ESPN: ‘Keylor Navas es demasiado portero para jugar en Pumas’

Keylor Navas no podía creer lo que estaba pasando en el partido entre América y Pumas.

La impresión generalizada que quedó del clásico capitalino entre América y Pumas en la Liga MX fue que si no hubiese sido por Keylor Navas, la derrota de los felinos habría tenido un marcador mucho más grosero que el 4-1.

El comentarista de ESPN Sergio Dipp fue uno de los primeros en referirse a esa situación.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde colgó un video en el que de manera clara y directa dice: “Keylor Navas es demasiado portero para jugar en Pumas y Pumas no fue rival para el América”.

Incluso fue más allá, manifestado en pocos segundos lo que piensa de los dos equipos: “Mientras el América está entre los máximos favoritos al título, Pumas está entre las grandes decepciones del torneo, no hay comparación.

”El América está dos o tres escalones por encima de Pumas, al igual que Keylor. Navas sacó siete, y como quiera, Pumas perdió 4-1 contra el América”, apuntó Sergio Dipp.

Durante el partido, ESPN México publicó algunos pantallazos mostrando momentos del juego, en el que el guardameta costarricense hacía lo suyo, pero a la vez, no podía solo.

“¡Su cara lo dice todo! Keylor Navas se cansó de salvar a Pumas, pero aún así lo pierden por goleada. Parece que es el único jugador universitario que salió a jugar el clásico capitalino", destacó ESPN México en una de las publicaciones.

Sin embargo, ese mismo medio habla de la racha que lleva Keylor en el arco de Pumas, porque en los últimos dos partidos, encajó siete goles.

“El equipo universitario terminó goleado en el clásico ante el América y firma una semana de pesadilla para Coco (Adalberto Carrasquilla) y Navas. 3-1 ante Juárez el martes y 4-1 contra América”, subrayó.

Pumas volverá a jugar hasta el próximo domingo 5 de octubre, cuando reciba a Guadalajara, en la jornada 12 del Torneo de Apertura de la Liga MX.

Después de ese partido, Keylor Navas viajará a territorio nacional para ponerse a las órdenes de Miguel “Piojo” Herrera y custodiar el marco de la Selección de Costa Rica.

Lo hará en los partidos eliminatorios contra Honduras (9 de octubre, en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula) y ante Nicaragua (13 de octubre, en el Estadio Nacional, en La Sabana).

Dos juegos cruciales en un camino complejo hacia el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Dos partidos en los que la Sele necesita que Keylor Navas lo tape todo.