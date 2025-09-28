Vea los goles encajados por Keylor Navas (con baño incluido) en el clásico América vs. Pumas

Keylor Navas protagonizó una, dos, tres, cuatro y hasta cinco paradas importantes en el clásico capitalino entre América y Pumas, en la Liga MX, pero su esfuerzo terminó siendo insuficiente.
El equipo felino dirigido por Efraín Juárez no soportó el vendaval de las águilas y el partido acabó con una victoria de 4-1 para el América.
“De no ser por el portero costarricense, la ventaja de las Águilas habría llegado con mucho tiempo de anticipación. Navas tuvo una magistral noche, pero pudo más un inspirado Alejandro Zendejas”, apuntó el diario El Universal de México en su relato del partido.
¿Vio los goles que le anotaron a Keylor Navas? A continuación podrá hacerlo:
Autogol de Álvaro Angulo
Así fue el primer gol a nuestro favor 🫡 pic.twitter.com/QmmxUaZD5Q— Club América (@ClubAmerica) September 28, 2025
Gol de José Raúl Zúñiga
¡VAMOS PANTERAAAAAAA! 🐆— Club América (@ClubAmerica) September 28, 2025
Raúl Zúñiga pone el segundo a nuestro favor y la ventaja en el Clásico Capitalino está a nuestro favor 🦅🔥 pic.twitter.com/ArkRmXm7Du
Gol de Alejandro Zendejas
¡NUESTRO DIEEEEEEZ! 🔟🔥— Club América (@ClubAmerica) September 28, 2025
Alejandro Zendejas con el tercero a nuestro favor 😮💨 pic.twitter.com/IJWbg85Sc6
Gol de penal de Alejandro Zendejas
¡DOBLETE PARA NUESTRO ZENDE! 🦅 pic.twitter.com/LbSDzWpl5k— Club América (@ClubAmerica) September 28, 2025