Vea los goles encajados por Keylor Navas (con baño incluido) en el clásico América vs. Pumas

Keylor Navas evitó que el marcador terminara siendo más abultado de la cuenta

Por Fanny Tayver Marín
Pumas mostró a Keylor Navas a su llegada al Estadio Ciudad de los Deportes, para el clásico capitalino contra América.
Pumas mostró a Keylor Navas a su llegada al Estadio Ciudad de los Deportes, para el clásico capitalino contra América. (X de Pumas/X de Pumas)







