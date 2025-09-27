América vs. Pumas: Hora y canal para ver a Keylor Navas hoy en un clásico de la Liga MX

Keylor Navas podría tener mucho trabajo este sábado 27 de setiembre en el clásico capitalino de la Liga MX que jugarán América y Pumas. Como es de esperar, el encuentro acapara máxima atención en la jornada del fútbol mexicano.

El llamativo clásico capitalino comenzará a las 9:05 p. m. y el equipo universitario en el que milita Keylor Navas llega a este compromiso con la obligación de mejorar su desempeño tras la dura derrota de 3-1 sufrida contra Juárez en la fecha anterior.

Como suele pasar en la Liga MX, en un torneo tan competitivo, cada partido es crucial, y este clásico contra el acérrimo rival no es la excepción.

América volvió a la pelea por los primeros puestos; mientras que Pumas perdió el invicto con el Halcón, pero no su puesto en el top 10.

El duelo entre Pumas y América es uno de los más intensos y tradicionales del fútbol mexicano. Sin embargo, más allá de la rivalidad histórica, este encuentro tiene implicaciones directas en la tabla de clasificación.

Pumas anuncia el clásico capitalino en la Liga MX con la imagen de Keylor Navas. (X de Pumas/X de Pumas)

Actualmente, Pumas se ubica en la novena posición con 13 unidades. El margen de error es mínimo, ya que el conjunto de Keylor Navas está solo dos puntos por encima de Chivas, el primer equipo fuera de la zona de liguilla.

Mientras que el América marcha en el cuarto lugar de la tabla, con 21 puntos.

Para Pumas, triunfar ante América es vital para asegurar su permanencia en los puestos que dan acceso a la siguiente ronda del campeonato y evitar una caída que podría complicar su camino a la fase final.

La responsabilidad del equipo de la UNAM recae en gran medida en la experiencia y liderazgo de figuras como Keylor Navas bajo los tres palos, quien ha demostrado ser un muro en momentos de alta presión.

¿Dónde puedo ver el partido entre América y Pumas?

El partido entre América y Pumas podrá verse a través de la señal de TUDN, un canal presente en la parrilla de la mayoría de cableras.

Keylor Navas en un entrenamiento de Pumas. (Pumas/Pumas)