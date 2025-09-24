Fútbol

La Liga MX vibrará con el choque entre Keylor Navas y Allan Saint-Maximin en el Pumas vs. América

Keylor Navas y Pumas vienen de una derrota, pero frente al América está la oportunidad de levantar cabeza

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas en el calentamiento de Pumas previo al juego contra Juárez.
Keylor Navas en el calentamiento de Pumas previo al juego contra Juárez. (Pumas/Pumas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumasAmérica de México
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.