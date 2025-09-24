La Liga MX vibrará con el choque entre Keylor Navas y Allan Saint-Maximin en el Pumas vs. América

Keylor Navas en el calentamiento de Pumas previo al juego contra Juárez.

Keylor Navas ya dejó atrás la amarga noche que vivió con Pumas ante Juárez, donde el conjunto felino perdió 3 a 1. Además, esta fue la primera derrota del guardavallas en el arco del plantel mexicano.

No obstante, la oportunidad de volver a levantar la cabeza para Pumas está a la vuelta de la esquina, porque el sábado a las 9 p. m. se las verán contra el América de México en el clásico capitalino.

Este partido también tiene una particularidad, ya que enfrentará a los dos mejores refuerzos de la Liga MX, según los medios aztecas. Para empezar, en el arco de Pumas estará Keylor Navas, mientras que en la ofensiva del América estará el francés Allan Irénée Saint-Maximin.

Saint-Maximin tiene 28 años y, además, integró todos los procesos de selección menor de Francia. Jugó el Campeonato Europeo Sub-17 y ahí logró tres anotaciones para destacar como una de las figuras.

LEA MÁS: Keylor Navas impacta hasta en el peso de sus compañeros de Pumas

Para el presente campeonato, el galo fue el principal fichaje del América, luego de un paso por la liga de Arabia Saudita.

La carrera del jugador en Europa es muy llamativa, con pasos por clubes reconocidos como Mónaco, Newcastle y Fenerbahçe.

En México, medios especializados como el diario MedioTiempo destacaron la labor del delantero europeo.

“En cuatro partidos jugados, Maximin ha marcado dos anotaciones, las cuales fueron al Atlas y a los Tuzos, pero su labor dentro del campo lo pone con números destacables. En los 219 minutos que ha estado en el campo, el francés suma 107 pases, de los cuales 88 han sido acertados y el resto erróneos, para un porcentaje de efectividad de poco más del 82%”, se lee en el artículo.

Allan Saint-Maximin hace un recorrido con balón en un juego del América de México. (ULISES RUIZ/AFP)

Por otra parte, en cuanto a Navas, el nacional, hasta el partido contra Juárez, solo había recibido cuatro goles en siete juegos disputados, con lo que había sido reconocido por el principal diario deportivo, Récord, como una verdadera muralla.

“Desde el debut de Keylor Navas en la jornada 3, Pumas se ha convertido en el equipo con menos goles recibidos (previo al resultado contra Juárez)”, informó Récord.

LEA MÁS: ‘Un muro impenetrable’: Keylor Navas enamora a la prensa de México

Keylor Navas vs. Allan Irénée Saint-Maximin es uno de los platos especiales del fin de semana en la Liga MX. El arquero tico ya tuvo un choque con un campeón del mundo, el argentino Ángel Correa, quien le marcó en el 1 a 1 contra Tigres (tras un penal detenido); ahora se las verá con el refuerzo francés del que todo el fútbol mexicano habla.