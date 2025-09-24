Pumas vs Juárez: Keylor Navas será titular y únicamente se podrá ver por un app

Previa Copiado!

El arquero costarricense, Keylor Navas, vuelve a la actividad con Pumas de México. El nacional y su club chocarán contra Juaŕez este martes a las 9 p. m.

Pumas viene de empatar 1 a 1 contra Tigres, además de que visualiza un partido de alta intensidad en la jornada del fin de semana cuando le toque enfrentar al América.

Ante esto, es clave para los felinos sumar de tres puntos contra Juárez. Pumas es sétimo con 13 unidades. mientras que el líder de la clasificación es Cruz Azul con 23. No obstante, el equipo de Keylor se mantiene en zona de acceso a la liguilla.

Keylor Navas tuvo que viajar de Ciudad de México a Juárez para el juego de Pumas. (Pumas/Pumas)

¿Dónde ver a Keylor Navas contra Juárez?

El partido entre Pumas y Juárez pasará por la aplicación Tubi.

Según diferentes reseñas,Tubi es una plataforma de streaming que, a diferencia de la mayoría, no cobra suscripciones. En su lugar, utiliza un modelo basado en publicidad, lo que le permite ofrecer contenido sin costo para los usuarios, apostando por un alto volumen de audiencia para atraer marcas.

Keylor penalero

Keylor Navas llega a este compromiso con una fama de penalero, debido a que en los dos últimos juegos de su club logró detener dos lanzamientos: uno contra Mazatlán y luego frente a Tigres, pero con la mala suerte en el último que le marcaron en el rebote.

