‘Un muro impenetrable’: Keylor Navas enamora a la prensa de México

Keylor Navas celebró a lo grande el penal que le detuvo a Mazatlán.

Keylor Navas y el penal que detuvo ante Mazatlán hicieron que la prensa mexicana se rindiera ante él. Los medios aztecas elogiaron la contratación de Pumas y afirmaron: “Para eso lo trajeron”.

El portero nacional no solo convenció por su intervención tras el disparo desde el manchón blanco, sino también por dos atajadas más que llevaban sello de gol.

—¡Keylor Navas es un muro! El tico vuelve a ser factor y brilla bajo los tres palos al detener un penal que pudo cambiar el rumbo del partido ante Mazatlán. Otra muestra de la capacidad del histórico guardameta —dijo Claro Sports.

Otro medio que destacó al centroamericano fue el Diario Olé, en su versión para Estados Unidos.

—Keylor Navas se lució deteniendo un penal, publicó.

La propia liga mexicana también destacó en sus redes sociales a Navas como el Mejor Jugador del Partido, a pesar de que el resultado final fue un 4-1 a favor de Pumas.

—¡El héroe de la noche en la Perla del Pacífico! El arquero tico fue el jugador del partido, quien se puso la capa y salvó a su equipo en varias jugadas —resaltó la cuenta oficial de la liga.

El Diario Plano Informativo también dedicó palabras al exjugador del PSG.

—Keylor Navas leyó perfectamente el mal cobro del mediocampista colombiano para atajar el penal, recostándose a su lado derecho y sacando el balón con sus piernas. Se notó la experiencia de un multicampeón de la Champions League, comentó el medio.

TV Azteca sentenció: “Keylor Navas brilla”.

Así fue como el Halcón tico se hizo escuchar en el campo y causó admiración en la prensa mexicana. Pumas llegó a 12 unidades y sigue en crecimiento en la Liga MX.