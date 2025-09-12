Keylor Navas vuelve a la cancha: Pumas enfrenta a Mazatlán por la Liga MX en un horario muy poco común

Keylor Navas vuelve la actividad en la Liga MX. El arquero costarricense se las verá con Pumas frente a Mazatlán, a las 9 p. m. Un horario poco común para el aficionado tico.

Navas y sus compañeros tienen la obligación de no perder, debido a que defienden su posición en zona de liguilla. Los felinos acumulan nueve unidades, mientras que Mazatlán tiene tres puntos menos, fuera de zona de clasificación.

Navas llega a este cotejo luego de su paso por la Selección Nacional, donde fue titular contra Nicaragua y Haití, ambos empates para la Tricolor.

Keylor Navas está listo para volver al arco de Pumas de México. (Pumas/Pumas)

¿Dónde ver a Keylor Navas? Copiado!

Ver al arquero nacional Keylor Navas en su regreso a la actividad con Pumas de México, ante Mazatlán este viernes a las 9 p. m., solo será posible a través de una aplicación. Se trata de Tubi, la cual es gratuita.

Según diversas reseñas, Tubi es una plataforma de streaming que, a diferencia de la mayoría, no cobra suscripciones. En su lugar, utiliza un modelo basado en publicidad, lo que le permite ofrecer contenido sin costo para los usuarios, apostando por un alto volumen de audiencia para atraer marcas.

Los partidos como local de los siguientes equipos se transmiten regularmente por Tubi: Mazatlán, Tigres, Puebla, Bravos, Toluca, León, Pachuca, Xolos y Querétaro.

Navas terminó molesto fecha con Costa Rica Copiado!

Un jugador como Keylor Navas no podía quedar indiferente luego del desastre de la Selección de Costa Rica ante Haití, con un empate en casa 3-3 luego de ir ganando 2-0.

El Halcón reaccionó muy molesto tras el pitazo final, especialmente después de un tiro libre al minuto 90+7 que Ariel Lassiter desperdició de manera increíble con una jugada que el entrenador Miguel “Piojo” Herrera no había ordenado.

Navas regresó a la Selección Nacional después de anunciar su retiro el año anterior, y su meta es obviamente acudir a un nuevo Mundial en el 2026.

El arquero ostentó la banda de capitán, lo cual tiene todo el sentido dada su experiencia y trayectoria. Y también tiene sentido que haya explotado con miradas, gestos y palabras hacia sus compañeros luego de que se completó el naufragio con un empate que colabora poco con la causa.

Previamente, también se vio a Keylor contrariado por el penal que abrió la puerta para la remontada haitiana.

Incluso, el tres veces campeón de la Champions acudió a la zona flash de entrevistas después del encuentro, lo cual es no es habitual, pues sus comparecencias en la prensa son muy esporádicas.

“Tratamos de dar lo mejor, pero no nos pueden empatar un partido que estamos ganando 2-0. Eso no nos puede pasar y no podemos tapar el sol con un dedo, pese a que hacemos lo necesario para que se nos den los resultados”, dijo Keylor con evidente molestia tras el encuentro.

“Estamos descontentos, los demás equipos están más cerca del mundial que nosotros y eso no puede pasar. Estamos tristes, somos conscientes y queremos mejorar”, añadió el guardameta.