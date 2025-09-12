EN VIVO

Keylor Navas vuelve a la cancha: Pumas enfrenta a Mazatlán por la Liga MX en un horario muy poco común

Keylor Navas defenderá el arco de Pumas contra Mazatlán en un juego que es una final. Acá los detalles

Por Esteban Valverde
EscucharEscuchar

actualizaciones

Keylor Navas vuelve la actividad en la Liga MX. El arquero costarricense se las verá con Pumas frente a Mazatlán, a las 9 p. m. Un horario poco común para el aficionado tico.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumasMazatlánLiga MX
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído