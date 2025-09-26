Ídolo de México se le va encima al Pumas de Keylor Navas previo al clásico contra el América

Uno de los ídolos del fútbol de México, Carlos Hermosillo, no se anduvo con rodeos y le tiró con todo al Pumas de Keylor Navas. En la previa del duelo entre los felinos y el América, en el llamado clásico capitalino, la figura del balompié azteca se mandó con todo contra el equipo en el que milita Navas.

Hermosillo aseguró que una derrota para el América ante Pumas sería desastrosa, sobre todo por el nivel del club que lidera en cancha Navas. El juego entre ambos clubes será este sábado a las 9:05 p. m.

“¿Es clásico de verdad? Fue... Pumas tiene la historia y la respeto, pero es al América o el técnico, André Jardine (a quien le dolería más perder), porque el otro es un equipo, como dijo su técnico Efraín Juárez: ‘En reconstrucción’. Ahora todos quieren venir a jugar a Pumas porque llegó él”, sentenció en la cadena televisiva Fox Sports.

El exdelantero de la selección de México fue todavía más ácido en las críticas al entrenador de Pumas, Efraín Juárez.

LEA MÁS: La Liga MX vibrará con el choque entre Keylor Navas y Allan Saint-Maximin en el Pumas vs. América

“Él debería trabajar en una novela, porque hace muy buen teatro. Siempre hace sus conferencias de prensa, que me parecen histriónicas; como mexicano me siento orgulloso de lo que hizo, pero a mí esta gente... A veces nos dicen: ‘¿Por qué no apoyamos a los técnicos mexicanos?’. ¿Cómo los vamos a apoyar? ¿Cómo puedes apoyar a un técnico mexicano que ‘bla, bla, bla’? ¡Juega, compadre!”, pronunció.

El rendimiento de Pumas en el presente campeonato ha sido muy inestable. De hecho, el cuadro está en la novena posición de la clasificación, con 13 unidades. En este momento está en puestos de liguilla, pero una derrota los sacaría de esta zona.

LEA MÁS: ¿Dónde ver Pumas vs. América? Keylor Navas va ante un reto mayúsculo en la Liga MX

Ante esto, Hermosillo volvió a señalar al club universitario.

“Por supuesto, perder contra un equipo... No puedo decir que es chico, pero sí medianón. Hoy es medianón. Pues sería un golpe para América”, pronunció.

El juego entre América y Pumas pasará por la pantalla de TUDN, presente en la mayoría de las cableras de Costa Rica.