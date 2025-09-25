¿Dónde ver Pumas vs. América? Keylor Navas va ante un reto mayúsculo en la Liga MX

El arquero de Pumas, Keylor Navas, lamentó el gol que le anotó Tigres en su enfrentamiento directo entre ambos.

Keylor Navas y Pumas de México se las verán contra el América este sábado a las 9:05 p. m., en el juego más llamativo de la jornada del fútbol mexicano este fin de semana.

Los felinos llegan a este compromiso con la obligación de levantar su rendimiento, luego de perder 3 a 1 contra Juárez en el cierre de la jornada anterior.

Pumas y América tienen una de las rivalidades históricas del fútbol mexicano, ya que estos clubes disputan el clásico capitalino.

El duelo pasará por la pantalla de TUDN, canal de televisión por cable que está presente en la mayoría de cableras del país.

Pumas es noveno en la clasificación con 13 unidades, mientras que Cruz Azul es el líder con 24. Por otra parte, el conjunto de Navas está dos puntos por encima del primer equipo fuera de la zona de liguilla: Chivas. Ante esto, es vital triunfar para evitar salir de la zona que da acceso a la siguiente ronda.