Fútbol

¿Dónde ver Pumas vs. América? Keylor Navas va ante un reto mayúsculo en la Liga MX

Keylor Navas volverá a la actividad el sábado con Pumas ante el América, uno de los grandes de la liga mexicana

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El arquero de Pumas, Keylor Navas, reacciona luego del gol de Tigres en el partido por la Liga MX.
El arquero de Pumas, Keylor Navas, lamentó el gol que le anotó Tigres en su enfrentamiento directo entre ambos. (VICTOR CRUZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumasAmérica de MéxicoLegionarios
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.