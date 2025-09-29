Keylor Navas vuelve a convivir con la inestabilidad, la crítica y los rumores

Keylor Navas ya tuvo su primer partido grande como arquero de Pumas. El nacional le tocó perder contra el América.

Keylor Navas no vivió una buena jornada el fin de semana. Pumas cayó 4-1 en el clásico capitalino ante América y, aunque el guardameta costarricense tuvo una actuación destacada, el momento del club genera inestabilidad en Ciudad Universitaria.

En México ya se habla con fuerza de una posible salida de Efraín Juárez, entrenador de los felinos, quien no atraviesa el mejor ambiente en el vestuario y comienza a ser fuertemente cuestionado por sus decisiones tácticas.

El medio TUDN publicó una nota en la que asegura que Juárez podría salir de Pumas, no solo por la derrota ante América, sino también por su incapacidad para consolidar al equipo en la zona de liguilla.

“Luego de la humillante derrota de Pumas en el clásico capitalino ante América y la reciente falta de resultados de los universitarios, Efraín Juárez podría tener los días contados en El Pedregal”, se lee en el reporte.

Los felinos acumulan tres compromisos sin victoria: cayeron ante América y Juárez, y empataron contra Tigres hace dos fechas. Pumas pasó de ocupar la sexta posición a la décima, con apenas 13 unidades, muy lejos del líder Toluca, que suma 25.

Según la radio mexicana W Deportes, el ambiente en la directiva de Pumas tampoco es favorable hacia el actual entrenador.

“Se calentaron los ánimos con la directiva auriazul ante las actitudes de Efraín, tras su expulsión en el clásico capitalino. A los jugadores también les fue mal”, reportaron en el medio.

Está más que claro que el ambiente en Ciudad Universitaria es tenso. El futuro de Efraín Juárez está en el aire y, si el equipo no consigue un resultado positivo este domingo a las 7 p. m. ante Chivas, la situación podría tornarse crítica.