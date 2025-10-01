Keylor Navas y Chicharito Hernández se preparan para un reencuentro muy especial

Keylor Navas vivirá en México, junto a Pumas, un reencuentro muy especial con un compañero con el que compartió en el Real Madrid. El arquero tico y su club se las verán el domingo, a las 7 p. m., frente a Chivas de Guadalajara, equipo que tiene en sus filas a Javier Chicharito Hernández.

Aunque Chicharito se perdió la última fecha por lesión, en Chivas esperan contar con él para este fin de semana, ya que, de entrada, era solo un golpe lo que se reportó.

Keylor Navas llegó luego de la Copa del Mundo de 2014 al Real Madrid, mientras que Javier Hernández lo hizo en ese mismo año, pero en el mes de setiembre, de hecho, en el último día del mercado de piernas.

LEA MÁS: Keylor Navas vuelve a convivir con la inestabilidad, la crítica y los rumores

Hernández estuvo solamente una campaña en el Madrid, pero consiguió ser un gran apoyo para el Halcón en ese primer año, ya que ambos pasaban momentos complicados respecto a la cantidad de minutos que tenían en el terreno de juego.

Cuando Keylor llegó al Madrid, el arco blanco era ocupado por Iker Casillas. En su primera campaña, el costarricense no logró hacerse con la titularidad y, de hecho, pasó toda la temporada batallando con rumores de un posible traspaso.

Chicharito consiguió en ese año meterse en el corazón de los madridistas al marcar una diana en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, cuando eliminaron al Atlético de Madrid. Ese día, el azteca le dedicó su diana a Keylor.

LEA MÁS: Comentarista de ESPN: ‘Keylor Navas es demasiado portero para jugar en Pumas’

“Lloré de emoción por todo lo que me estaba sucediendo y me senté al lado de Keylor. Él y yo hemos vivido muchas cosas similares, hemos estado todo este año muy juntos, somos casi vecinos de países, hemos jugado en contra varias veces, tenemos culturas muy parecidas, la de Costa Rica y la de México. Yo le decía a él que esto es para mi familia, pero para él en especial, hemos estado los dos levantándonos el ánimo siempre. Ha sido un año muy complicado para los dos”, declaró a la prensa europea que cubrió el juego.

Ahora, Keylor y Javier Hernández se toparán otra vez de frente, pero en la Liga MX.

El partido es clave para Pumas, ya que los felinos llegan obligados a ganar para evitar una seguidilla de tres derrotas, además de defender el último lugar que da un puesto en la liguilla. Pumas es décimo con 13 unidades, mientras que Chivas es noveno con 14.