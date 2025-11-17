Nueva camisa de la Selección de Costa Rica ya es un meme: vea el increíble parecido con los asientos de un bus

La Selección de Costa Rica está en proceso de lanzar al mercado sus nuevas camisas elaboradas por la casa Adidas, y los aficionados están emitiendo su veredicto.

Ya se presentó el uniforme de local, que tiene como base el tradicional rojo y otros elementos inspirados en la guaria morada.

Todavía falta conocer la equipación de visita, que en el caso de Costa Rica suele ser de color blanco. Sin embargo, aunque no hay confirmación oficial, el sitio Footyheadlines ya reveló el secreto.

Foodyheadlines es la gran referencia mundial para camisas de fútbol y se adelanta a las presentaciones formales, con total efectividad.

La famosa página descorrió el velo sobre el segundo uniforme de la Tricolor, que mantiene el blanco pero le añade motivos en otros colores, también a partir de la guaria morada.

Los aficionados empezaron a pronunciarse y en medio de los memes sobresale uno que compara la nueva camisa con la cubierta de los asientos de los buses de Sabana Estadio.

Efectivamente, los tonos son similares y también los patrones de las figuras, una de esas casualidades que la gente no deja pasar.

Las redes sociales de TDMás publicaron la comparación y los aficionados se dieron gusto.

Esta es la nueva camiseta de visita de la Selección de Costa Rica, revelada por Footy Headlines, y la comparación hecha por TD Más. (TD Más y Footy Headlines/TD Más y Footy Headlines)

“Parecen las mesas de Taco Bell en los 90s”, opinó Gagi Badilla.

“Ta’ bonita la camiseta, lástima que no la van a usar”, afirmo Marianella Araya (no la árbitra), aludiendo a la difícil situación de la Sele en la eliminatoria.

“Estoy seguro de que Adidas nos odia”, sentenció el usuario Morados Viajeros.

La Selección de Costa Rica utilizó su actual segundo uniforme en el partido ante Haití; ahora se alista para presentar sus nuevas camisas. (Fedefútbol/Fedefútbol)

Por ahora no está claro cuándo usará la nueva camisa de visita la Selección. El uniforme rojo saldrá a escena este martes 18 de noviembre, cuando Costa Rica se juegue el Mundial del 2026 en una auténtica final ante Honduras.