Si no le gustó la camisa de la Selección de Costa Rica... Aquí le mostramos la de visitante

Esta sería la camisa de visitante de la Selección de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica no pasa su mejor momento deportivo, de hecho su presencia en la Copa del Mundo 2026 está muy difícil, sobre todo porque aunque le gane a Honduras en el último duelo eliminatorio dependerá de lo que haga Haití frente a Nicaragua.

No obstante, este domingo por la noche la página Footy Headlines adelantó como suele hacerlo la nueva equipación tica. Luego de que se comprobara que la camisa que se estrenará este martes en el INS Estadio ante Honduras es roja con unas curvas azules, la de visitante tiene como su color base el blanco, pero con las manchas en azul. En esta camisa, lo azul parecen olas.

LEA MÁS: La Fedefútbol confirma el nuevo uniforme de la Selección de Costa Rica

La camisa de local, según comunicó el patrocinador de la Nacional, Adidas, se inspiró en la Guaria Morada.

“Esta nueva camiseta, inspirada en la guaria morada, flor nacional de Costa Rica, incorpora tonos vibrantes y detalles que celebran la energía, la alegría y la calidez del pueblo costarricense. El diseño se complementa con un toque único: la frase “Pura Vida” estampada en la parte posterior del cuello, estableciendo un vínculo auténtico y emocional con la afición tica".

Ahora hay que esperar para conocer los detalles de la camisa de visitante. Y además, la reacción del público.