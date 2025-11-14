Puro Deporte

La Selección de Costa Rica está al borde del peor fracaso de su historia (gracias ‘Piojo’ Herrera)

Contracrónica: El fútbol de Costa Rica se enfrenta al peor desastre de su historia desde que los Chaparritos de Oro irrumpieron en 1956

Por Gustavo Jiménez
entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica que está a punto de quedar fuera del Mundial. Aquí, el técnico dirige un entrenamiento en el Proyecto Gol, el pasado 12 de noviembre. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Selección de Costa RicaMiguel Piojo HerreraEliminatorias ConcacafMundial 2026
Gustavo Jiménez

Gustavo Jiménez

Editor de Puro Deporte. Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica (Maestría de la UNED), con 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Redactor del año de La Nación 2009 y múltiples coberturas de Campeonatos Mundiales, Copa América, Juegos Panamericanos y WikiLeaks Costa Rica.

