Mundial 2026: Este es el milagro que necesita la Selección de Costa Rica para clasificar luego de la noche de terror

La Selección de Costa Rica tiene un difícil panorama para clasificar al Mundial 2026 en la última fecha, luego de caer ante Haití

Por Fanny Tayver Marín
Esta es la Selección de Costa Rica que salió con las manos vacías y casi eliminada del partido contra Haití por las eliminatorias hacia el Mundial 2026.
Esta es la Selección de Costa Rica que salió con las manos vacías y casi eliminada del partido contra Haití por las eliminatorias hacia el Mundial 2026. (Fedefútbol/Fedefútbol)







Fanny Tayver Marín

