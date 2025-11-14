Mundial 2026: Este es el milagro que necesita la Selección de Costa Rica para clasificar luego de la noche de terror

Esta es la Selección de Costa Rica que salió con las manos vacías y casi eliminada del partido contra Haití por las eliminatorias hacia el Mundial 2026.

La Selección de Costa Rica quedó en coma y al borde del colapso total luego de la noche de terror ante Haití, por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La victoria haitiana 1-0 en Curazao (país donde juegan de locales) deja a Costa Rica muy cerca de la eliminación.

Y hay que darle las gracias a Nicaragua, que protagonizó una gran sorpresa al vencer a Honduras 2-0. De no ser por esa victoria pinolera, ya Costa Rica no tendría opciones de clasificar al Mundial, y solo podría aspirar al repechaje.

La sexta y última fecha del grupo se jugará el próximo martes 18 de noviembre a las 7 p. m.: Costa Rica recibe a Honduras y Haití es casa ante Nicaragua.

En este momento así marcha la tabla:

Así quedó el grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, a falta de una fecha. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Con tal panorama, esto es lo que necesita la Selección de Costa Rica para lograr el milagro.

Clasificación directa

-Primero que todo, obviamente ganar. Cualquier otro resultado ante Honduras (empate o derrota) consumaría el fracaso en esta desastrosa eliminatoria.

-Además de la victoria tica, haría falta que Haití no le gane a Nicaragua. La combinación de esos dos resultados pondría a los ticos en el Mundial, con 9 puntos, por encima de Honduras (8) y Haití (también 9 si empata, pero peor diferencia de goles con Costa Rica, u 8 puntos si pierde en Managua).

Repechaje

Costa Rica también podría optar por uno de los dos boletos de Concacaf al repechaje intercontinental de marzo próximo.

Para esta posibilidad, de nuevo habría que ganarle a Honduras sí o sí. Pero como solo van dos de los tres segundos lugares, dependeríamos de otra combinación de resultados.

En este momento, así está la clasificación de los segundos lugares

Grupo A: Panamá con nueve puntos y +2 de gol diferencia.

Grupo B: Jamaica con diez puntos y +8 de gol diferencia.

Grupo C: Haití con ocho puntos y +1. Costa Rica es tercera con seis puntos y +2.

Con la victoria, Costa Rica llegaría a nueve unidades y mejoraría su gol diferencia. Entonces, para ser uno de los mejores segundos lugares, haría falta (además de la victoria):

-Que Guatemala le gane a Surinam. Pero además, que la combinación de goles de ambos partidos sea de tres goles a favor de Costa Rica (por ejemplo, 2-0 sobre Honduras y Guatemala 1-Surinam 0. O bien, Costa Rica 1-Honduras 0 más Guatemala 2-Surinam 0).

-También serviría una derrota de Panamá ante El Salvador por cualquier marcador. Sin embargo, esta opción se ve más lejana, pues los canaleros son uno de los equipos más fuertes del istmo, mientras los cuscatlecos ya están eliminados y llevan cuatro derrotas consecutivas, incluyendo tres en casa. Parece difícil que Panamá falle en casa ante el peor equipo de la cuadrangular.

-En todo caso, con solo que Surinam y Panamá sumen ambos en sus respectivos partidos, al menos un empate, Costa Rica estaría eliminada automáticamente sin importar lo que haga ante Honduras (en el escenario de que Haití gana el grupo).

La situación es complicada y el agua está hasta el cuello. Pero queda un pequeño margen y los partidos hay que jugarlos.