Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones en Centroamérica y el Caribe (el cierre será dramático)

Haití tiene posibilidades de ir al Mundial; mientras que Costa Rica y Honduras se complicaron. Panamá tampoco depende de sí en la eliminatoria de Concacaf.

El Mundial 2026 se percibe muy cerca y muy posible para algunas selecciones de Concacaf; pero también muy lejano para otras. Y ya resulta imposible del todo para unas cuantas.

Todo queda más claro si se le da un vistazo a las tablas de posiciones, pero aún hay cosas por resolverse el martes 18 de noviembre, con todos los partidos que se jugarán a las 7 p. m.

Ya están eliminadas las selecciones de El Salvador, Guatemala, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los tres primeros equipos de cada grupo, y dos cupos a los mejores segundos para una repesca intercontinental que se disputará en marzo.

Si esta eliminatoria se acabara hoy, los clasificados directos a la Copa del Mundo serían Surinam, Curazao y Honduras. Sin embargo, esto aún no se ha terminado...

Pero también es cierto que tristemente, el panorama para la Selección de Costa Rica es muy complejo.

Así está el grupo A en Concacaf

Así quedó el grupo A de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf después de cinco jornadas. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Surinam fortaleció su posición en la cima del grupo A en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf tras golear 4-0 a El Salvador en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed, en Paramaribo. Surinam.

Con este resultado, Surinam se acercó a asegurar la clasificación directa para lo que sería su primera participación en una Copa Mundial.

Tjaronn Chery abrió el marcador al 44’, convirtiendo desde el punto penal después de ser derribado en el área por el salvadoreño Julio Sibrián.

Surinam amplió la ventaja al 74’, cuando Richonell Margaret definió tras un despeje desviado que le quedó servido para el remate.

Margaret completó su doblete en apenas dos minutos, anotando nuevamente al 76’ tras un centro de Ridgeciano Haps que dejó un balón para empujar.

Surinam cerró la victoria cuando Dhoraso Klas empujó un centro al 83’, apenas un par de minutos después de ingresar al partido.

Con la derrota, El Salvador quedó eliminado de la contienda rumbo al Mundial 2026; misma suerte que corrió Guatemala.

Los canaleros sudaron para ganar 2-3 en territorio chapín, pero lo hicieron, en el Estadio El Trébol.

Panamá ganó, luego del Cecilio Waterman (30′ y 44′); los tantos de los guatemaltecos Arquímides Ordóñez (69′) y Rudy Muñoz (72′), más la conquista de José Fajardo (78′) que le dio tres puntos a su selección.

Surinam visitará a Guatemala en su último partido de la eliminatoria el martes; mientras que El Salvador cerrará de visita ante Panamá.

¿Surinam o Panamá? Uno de los dos accederá de manera directa al Mundial y el otro posiblemente esté en el repechaje intercontinental.

Así está el grupo B en Concacaf

Así marcha el grupo B en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, a falta de un solo partido para que todo se defina. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Curazao y Jamaica disputarán el próximo martes un partido de infarto por la clasificación directa al Mundial de Norteamerica 2026, luego de cumplirse el jueves la penúltima fecha del clasificatorio de Concacaf, que en el Grupo B dejó fuera a Trinidad y Tobago y Bermudas.

Con una goleada de escándalo por 7-0 en su visita a Bermudas, Curazao le robó el liderato a Jamaica, que no pasó del empate 1-1 en su salida a Trinidad y Tobago.

Por Curazao anotaron Leandro Bacuna (6′), Juninho Bacuna (32′), Jordi Paulina (48′, 63′), Sontje Hansen (59′), Ar’jany Martha (82′) y Roshon van Eijma (90+2), en un duelo disputado en Hamilton.

En Puerto España, Jamaica rompió el empate a cero en el minuto 53 cuando Renaldo Cephas culminó un rápido contraataque por la izquierda con un disparo que superó al portero de Trinidad y Tobago, Denzil Smith, y se coló por la escuadra derecha.

Kevin Molino anotó el gol del empate para Trinidad y Tobago en el minuto 85, pero ese resultado no les alcanzó y quedaron eliminados.

A falta de una fecha, Curazao lidera el Grupo B con 11 puntos, seguido de Jamaica con 10, Trinidad y Tobago con 6 y Bermudas sin puntos.

En la última jornada, Jamaica recibirá en Kingston a Curazao, a quien le valdría un empate para asegurar su boleto.

Así está el grupo C en Concacaf

Así quedó el grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, a falta de una fecha. (Concacaf.com/Concacaf.com)

El grupo de mayor drama es el C, que dejó con caras largas a Honduras y Costa Rica tras sus derrotas y del que Haití surge como una amenaza para las dos selecciones centroamericanas.

El equipo hondureño, que tenía opciones de clasificar de manera directa al Mundial, perdió 2-0 en su visita a Nicaragua, en partido disputado en el Estadio Nacional de Managua. Los goles del equipo pinolero fueron anotados por Bancy Hernández (12′) y Jaime Moreno (82′).

Mientras que en el otro partido de la llave, Costa Rica fue incapaz de ganarle a Haití en su exilio de Willemstad, Curazao, donde los caribeños ganaron 1-0 con anotación de Frantzdy Pierrot (43′).

Con estos resultados, Honduras y Haití lideran el Grupo C con 8 puntos, seguidos de Costa Rica 6 y Nicaragua 4.

En la última fecha, Costa Rica recibe a Honduras y Haití será local con Nicaragua.

Tanto hondureños como haitianos dependen de sí mismos para clasificar directamente, mientras que los ticos deben ganar y esperar una derrota haitiana con una Nicaragua que ya no se juega nada.

¿Y la zona de repechaje?

Los dos mejores segundos lugares irán al repechaje intercontinental en marzo próximo.

A hoy, Jamaica y Panamá estarían en la repesca, aunque el martes habrá algunas variaciones en esta eliminatoria en la que cualquier cosa puede pasar, hasta lo que nadie pensó.