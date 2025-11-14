El Salvador se lleva paliza histórica ante la sorprendente Surinam y queda fuera del Mundial

Surinam se convirtió en la gran pesadilla de El Salvador rumbo al Mundial 2026. Este fue uno de los goles en la victoria que consiguieron en suelo cuscatleco durante la primera vuelta del grupo.

La Selección de El Salvador se llevó uno de los más duros golpes de su historia futbolística y vio quedar destrozado su sueño de clasificar a la Copa del Mundo del 2026.

Los salvadoreños cayeron este 13 de noviembre con un marcador de escándalo 4-0 de visita en Surinam, la selección que está dando la gran sorpresa en el grupo A de la Concacaf.

Con este resultado, Surinam da un paso gigante hacia lo que sería el primer Mundial de su historia, a la espera de lo que pase entre Panamá y Guatemala a segunda hora.

Los sudamericanos (que para efectos futbolísticos forman parte de la Concacaf) quedan al frente de la cuadrangular con nueve puntos en cinco partidos; le siguen Panamá con seis en cuatro juegos, Guatemala con cinco en cuatro juegos, y en el fondo El Salvador con solo tres unidades en cinco partidos.

Los cuscatlecos -dirigidos por el colombiano Hernán Bolillo Gómez- llegaban obligados a estos dos últimos partidos, pero en lugar de dar un paso al frente se llevaron un repaso con tintes de escándalo para confirmar su fracaso en la eliminatoria.

El equipo local abrió el marcador al minuto 44, con un penal clarísimo que Tjaronn Chery transformó con seguridad.

Para la segunda parte se esperaba una reacción de la Selecta, pero fue todo lo contrario: Surinam se terminó de acomodar en el partido y fue sumando goles mientras El Salvador se quedaba sin fútbol, sin piernas y sin alma.

Richonell Margaret aportó un doblete en los minutos 74 y 76 y el recién ingresado Dhoraso Klas redondeó la goleada con el cuarto tanto al 83, cuando ya los cuscatlecos estaban entregados a su suerte.

En el partido de ida, Surinam también ganó, con pizarra de 1-2, por lo cual se dejó los seis puntos del duelo particular.

El Salvador inició la cuadrangular con una victoria como visitante en Guatemala, pero a partir de ahí todo fue cuesta abajo: cuatro derrotas consecutivas -incluyendo tres en casa- que los apartan de lo que hubiera sido su tercer Mundial, luego de las cada vez más lejanas participaciones en México 70 y España 82.