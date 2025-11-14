Puro Deporte

El Salvador se lleva paliza histórica ante la sorprendente Surinam y queda fuera del Mundial

El Salvador se derrumbó ante una de las grandes sorpresas de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Por Milton Montenegro
Surinam se convirtió en la gran pesadilla de El Salvador rumbo al Mundial 2026. Este fue uno de los goles en la victoria que consiguieron en suelo cuscatleco en la primera vuelta del grupo.
Surinam se convirtió en la gran pesadilla de El Salvador rumbo al Mundial 2026. Este fue uno de los goles en la victoria que consiguieron en suelo cuscatleco durante la primera vuelta del grupo. (MARVIN RECINOS/AFP)







