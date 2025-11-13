Francia y Mbappé estarán en la Copa del Mundo 2026

La Selección de Francia, actual subcampeona del mundo, se clasificó este jueves al Mundial de 2026 al derrotar 4-0 a Ucrania en el Parque de los Príncipes de París, en un partido de coincidió con la conmemoración del décimo aniversario de los ataques terroristas de 2015 en la ciudad.

Por su parte, la Portugal de Cristiano Ronaldo, sufrió un traspié en Irlanda, y Earling Haaland y Noruega deben esperar hasta el domingo para ratificar su clasifucación.

Dos tantos de Kylian Mbappé (55 y 83, el primero de ellos de penalti a lo ‘panenka), uno de Michael Olise en el 76 y otro de Hugo Ekitiké, en el 88, le dieron la victoria a Francia y la clasificaron al Mundial del que se disputará en Norteamérica.

La fiesta fue total en París. Francia no dejó lugar a dudas y aseguró su clasificación con una actuación demoledora en el Parque de los Príncipes,

La noche tuvo dueño desde el primer minuto, pero el espectáculo llegó especialmente en la segunda parte, con un Mbappé, como el líder indiscutible de Les Bleus, quien apareció con un doblete que levantó al estadio, en una fecha triste para los franceses.

La doble campeona del mundo (1998 y 2018) y también dos veces subcampeona (2006 y 2022) disputará su participación número 17 en un Mundial de fútbol -la octava de manera seguida-, de un total de 23 ediciones celebradas.

Expulsión de Cristiano

Por su parte, la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo fue expulsado este jueves en el decisivo partido ante Irlanda, y Portugal perdió 2-0, complicando sus aspiraciones de clasificarse a la Copa del Mundo 2026, que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.

Cristiano no estará en el compromiso decisivo frente a Armenia por el Grupo F, donde los lusos llegan obligados a ganar luego del traspié ante los irlandeses.

La acción se dio al minuto 60, cuando el “Bicho” propinó un codazo al defensor Dara O’Shea dentro del área. El árbitro sueco Glenn Nyberg le mostró tarjeta amarilla al goleador portugués, pero el VAR lo llamó para que revisara la acción y la tarjeta cambió de color.

En la repetición se pudo ver con claridad cómo Cristiano le dio un fuerte golpe con el codo a su marcador dentro del área.

Cristiano Ronaldo fue expulsado con roja directa por darle un codazo a un rival, en el juego ante Irlanda. (La Nación/AFP)

Antes de la intervención del VAR, el delantero hizo gestos de “llorón” al defensor que había caído; luego aplaudió irónicamente la expulsión y se dirigió a hablar con el entrenador irlandés, a quien le dijo algo al oído, según indicó la agencia AFP.

Fue la primera expulsión de Cristiano con su Selección y la número 13 en la que recibe una cartulina roja a lo largo de su carrera.

Pese a la derrota, Portugal se mantiene como líder del Grupo F con 10 puntos, seguido por Hungría con ocho, Irlanda con siete y Armenia con tres.

Irlanda, en cambio, vivió una verdadera fiesta en casa gracias al doblete del delantero del AZ Alkmaar de los Países Bajos, Troy Parrott, quien marcó a los minutos 17 y 45.

La última fecha se disputará el domingo 16 de noviembre, cuando Hungría reciba a Irlanda y Portugal a Armenia, donde los lusos, en casa, deben sellar su boleto al Mundial.

Haaland debe esperar

Mientras tanto, Noruega, pese a derrotar 4-1 a Estonia, no pudo celebrar de forma oficial su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años, luego de que Italia venciera de forma milagrosa en tiempo de descuento a Moldavia.

Noruega recurrió a sus estrellas Erling Haaland y Alexander Sørloth, quienes marcaron doblete para encaminar el triunfo 4-1 y quedar a las puertas de la cita mundialista.

Por su parte, Italia, en un partido sufrido, logró adelantarse en el marcador al minuto 88 con anotación de Gianluca Mancini, y al 90+2 Francesco Pio Esposito marcó el 2-0 definitivo.

El Grupo I lo lidera Noruega con 21 unidades, seguida por Italia con 18, Israel con nueve, Estonia con cuatro y Moldavia con un punto.

En la próxima jornada, Italia recibirá a Noruega el domingo 16 de noviembre. Los noruegos tienen 33 goles a favor y 4 en contra para un +29, mientras que los italianos suman 20 tantos anotados y 8 recibidos para un +18, por lo que los vikingos se perderían el Mundial solo por una goleada insólita.