Eliminatoria en Centroamérica y el Caribe: Surinam sorprende y El Salvador llora eliminación; ojo a los partidos y marcadores

Las doce selecciones de Concacaf que llegaron al último tramo en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 tienen a varios países de Centroamérica y el Caribe con el corazón en la mano.

Es posible que este mismo jueves 13 de noviembre se empiecen a definir algunas cosas, aunque también existe la fuerte posibilidad de que todo quede para la jornada final, que será el martes 18 de noviembre, con todos los partidos simultáneos.

Recuerde que las doce selecciones que accedieron a la ronda final de la eliminatoria de Concacaf se repartieron en tres grupos.

El líder de cada cuadrangular tendrá su boleto directo al Mundial 2026; mientras que los dos mejores segundos lugares irán al repechaje intercontinental que se efectuará en marzo.

A continuación podrá ver qué pasa en los partidos de este jueves, ordenados según las horas.

Miguel Herrera, Reinaldo Rueda, Thomas Christiansen y Hernán Darío Gómez coinciden en que esta ronda final de la eliminatoria de Concacaf es muy dura. (AFP/Fotocomposición en Canva LN)

Surinam vs. El Salvador (Grupo A) Copiado!

Surinam goleó 4-0 a El Salvador. Los locales ríen y se ilusionan ante la posibilidad de clasificar al Mundial 2026; mientras que los cuscatlecos de Hernán Darío “Bolillo” Gómez vivieron una pesadilla que acabó con la eliminación de “La Selecta”.

El festín de goles de Surinam empezó con Tjaroon Chery de penal, en el minuto 44. Luego llegó el doblete de Richonell Margaret (74′ y 76′). La fiesta de goles la cerró Dhoraso Moreo Klas (83′).

Vea los goles de Surinam

🇸🇷 GAAAAL DE SURINAM, QUE SUEÑA CON EL MUNDIAL!



Tjaronn Chery de penal pone el 1-0 ante El Salvador. Si confirma el triunfo, obliga a Panamá a ganarle a Guatemala para poder compartir la cima del grupo.pic.twitter.com/QcWRG7U6MW — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) November 13, 2025

📋 | 𝐗𝐈 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 🇸🇻



Con el corazón 💙 latiendo más fuerte que nunca…

El Salvador presenta su once inicial para enfrentar a Surinam. ⚔️



¡Por ustedes, por nosotros, por todo El Salvador! 🙌🇸🇻

¡A dejarlo todo en la cancha! ⚽️🔥#ElSalvador #LaSelecta #Eliminatorias pic.twitter.com/ELfRtyOcHD — La Selecta (@LaSelecta_SLV) November 13, 2025

Bermudas vs. Curazao (Grupo B) Copiado!

El partido entre Bermudas y Curazao se juega en el Dame Flora Duffy South Field National Sports Center en Devonshire, Bermudas, empezó a las 6:06 p. m. y el marcador se encuentra 0-1, con la anotación de penal de Leandro Bacuna en el minuto 7.

Antecedentes: Será una revancha del enfrentamiento de setiembre que terminó con una emocionante victoria 3-2 a favor de Curazao. En ese partido, Tahiti Chong marcó un doblete y Tyrese Noslin anotó el gol del triunfo en los minutos finales.

Bermudas (0-0-4) ya está eliminada de la contienda mundialista, pero busca aprovechar sus partidos restantes para preparar a su nueva generación de jugadores.

Cuatro nuevos futbolistas fueron convocados a la selección mayor: Brighton Morrison, Danavon Thompson, Jace Donawa y Logan Jiménez.

Para mantenerse con vida en la lucha por el primer lugar del grupo, Curazao necesita al menos un empate en caso de que Jamaica gane.

Los líderes del grupo, Jamaica, podrían asegurar la primera posición —y con ello la clasificación directa al Mundial— con una victoria sobre Trinidad y Tobago y un triunfo de Bermudas.

Trinidad y Tobago vs. Jamaica (Grupo B) Copiado!

Jamaica está jugando de visita contra Trinidad y Tobago, en el Estadio Hasely Crawford de Puerto España, Trinidad y Tobago. El marcador se encuentra 0-0.

Antecedentes: Los jamaiquinos pueden asegurar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una victoria y un triunfo de Bermudas sobre Curazao.

Trinidad y Tobago buscará mantener su buen momento después de sumar cuatro puntos en la ventana de octubre, lo que le permitió mantener vivas sus esperanzas de terminar en el primer lugar. Necesita una victoria para seguir en la pelea por el boleto directo al Mundial.

Haití vs. Costa Rica (Grupo C) Copiado!

La Selección Nacional de Costa Rica visita a Haití dependiendo de sí misma, pero con la necesidad de puntuar y prácticamente de ganar. El juego en el Estadio Ergilio Hato, en Curazao, empezará a las 8:06 p. m.

La Selección de Costa Rica realizó una caminata por el Estadio Ergilio Hato, tras su llegada a Curazao para el partido ante Haití, en la eliminatoria mundialista. (La Nación/Fotografía: Fedefutbol)

Antecedentes: Haití registró una victoria y una derrota en la fecha anterior, cayendo 3-0 ante Honduras en su partido más reciente.

Les grenadiers ocupan actualmente el tercer lugar del Grupo C con cinco puntos. El delantero Duckens Nazon lidera al equipo en anotaciones con seis goles, de los cuales, tres se los marcó a la Sele.

Mientras que los ticos vienen de derrotar 4-1 a Nicaragua en casa en su último encuentro, con un doblete de Alonso Martínez y goles de Manfred Ugalde y Francisco Calvo. Ugalde es el líder en asistencias de las eliminatorias con seis.

Guatemala vs. Panamá (Grupo A) Copiado!

Guatemala y Panamá se enfrentan en un partido cargado de tensión en el Estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala. El juego está previsto para iniciar a las 8:06 p. m.

Antecedentes: Por el recibimiento que tuvieron los canaleros al arribar a territorio chapín, existe cierto grado de preocupación, al punto de que, según medios de comunicación de ambos países, se aumentó la seguridad tras una reunión de emergencia con Concacaf y la FIFA.

Tras esa encerrona trascendió que si las cosas se salen de control, el partido hasta podría ser suspendido.

La dirigencia de Guatemala apostó por esa sede no pensando en taquillas, sino en la presión, porque en ese estadio, la afición está más cerca de los protagonistas.

Guatemala busca otro resultado positivo tras haber sumado tres puntos con una victoria histórica contra El Salvador durante la fecha de octubre.

Un gol de Óscar Santis dio a los chapines el triunfo en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, marcando la primera victoria de Guatemala en eliminatorias mundialistas en suelo salvadoreño.

Panamá visita Ciudad de Guatemala después de sumar cuatro puntos en la ventana anterior. Los canaleros empataron 1-1 en casa ante Surinam en su último partido, gracias a un gol de Ismael Díaz en los minutos finales que aseguró el punto.

Con ese resultado, el entrenador Thomas Christiansen alcanzó nueve partidos consecutivos sin perder.

Nicaragua vs. Honduras (Grupo C) Copiado!

Nicaragua y Honduras se enfrentan en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua a partir de las 8:06 p. m.

Antecedentes: Aunque los catrachos tienen confianza, Marco Antonio Fantasma Figueroa busca hacer “la maldad”, en referencia a que buscará el gane con los pinoleros, algo que complicaría al cuadro de Reinaldo Rueda.

Honduras podría asegurar el primer lugar, junto con el boleto directo al Mundial si se impone en Nicaragua y si Costa Rica no le gana a Haití de visita. Los catrachos buscan su cuarta clasificación a una Copa del Mundo.

Los catrachos suman seis partidos consecutivos sin recibir gol, con el guardameta Edrick Menjívar registrando 13 atajadas durante ese período.

Nicaragua ha recibido diez goles en cuatro partidos y está al borde de la eliminación. Ya no tiene opciones de quedarse con el primer lugar del grupo, pero aún puede clasificar al repechaje si logra finalizar en la segunda posición.