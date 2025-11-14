¿Y Conmebol? Grandes selecciones ya están en modo Mundial 2026 y cierran el año con ensayos de lujo

Los delanteros de la Selección de Brasil Endrick y Vinicius Jr saludan a los aficionados. La Canharina busca gustar y convencer de una vez por todas.

A siete meses del Mundial de Norteamérica 2026 y previo al sorteo del 5 de diciembre, las seis selecciones sudamericanas clasificadas y Bolivia, con el repechaje en el horizonte, viajarán por el mundo para afrontar entre el 13 y el 18 de noviembre la última ventana FIFA de amistosos del año.

Con cada vez menos oportunidades de probar nuevos nombres, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay aprovecharán los preparatorios para perfilar la lista de jugadores que disputarán en junio el primer Mundial de 48 equipos.

Messi, al volante de la nueva ‘Scaloneta’

Argentina, vigente campeona del mundo, cerrará el año en Luanda, con un único amistoso ante Angola, pactado para las 10 a. m. (hora de Costa Rica) de este viernes 14 de noviembre.

El entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, no convocó a jugadores del torneo local ni a Emiliano “Dibu” Martínez, y contará con un plantel corto de 24 futbolistas con Lionel Messi a la cabeza.

Argentina insinúa un relevo natural en marcha. Entre las caras nuevas aparecen los mediocampistas Gianluca Prestianni (Benfica) y Máximo Perrone (Como) y el delantero Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).

Brasil, a convencer de una vez por todas

En un periplo por Inglaterra y Francia, el entrenador italiano Carlo Ancelotti pondrá a prueba a un Brasil con veteranos como Casemiro, Fabinho y Marquinhos, mezclado con la frescura de Vitor Roque, Estevão y Vinícius Junior.

La Canarinha jugará el sábado 15 de noviembre a las 10 a. m. ante Senegal en el Emirates Stadium, en Londres, y tres días después frente a Túnez en el Pierre-Mauroy, en Lille desde la 1:30 p. m.

Todavía sin Neymar, que apenas reapareció en Santos tras su lesión, la Verdeamarela necesita hilar victorias y un juego consistente para convencer a sus torcedores de que no vive de la historia y efectivamente es favorita a ganar su sexto título mundial.

Ecuador, con sus estrellas de vuelta

Los ecuatorianos, dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece, se presentarán con una nómina de confianza, oxigenada con el fogueo de jóvenes.

La Tricolor se enfrenta a Canadá este jueves en Toronto, desde las 6:30 p. m., y a Nueva Zelanda el martes próximo en Nueva Jersey, con nombres emergentes como Jeremy Arévalo (Racing de Santander) y los retornos estelares de Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata.

Ecuador fue segunda en la eliminatoria y quiere ratificar que, con un proceso todavía joven pero con varios jugadores en la élite, disfruta de la mejor camada de su historia.

Colombia, a probarse con oceánicos

Otro DT argentino, Néstor Lorenzo, seguirá usando con Colombia la fórmula que lo ha mantenido a flote, estelarizada por Luis Díaz, que brilla en Europa con el Bayern de Munich, y potenciada por el regreso de los atacantes John Arias y Jorge Carrascal y del portero Camilo Vargas.

Los cafeteros contarán con miles de sus hinchas en Estados Unidos, donde se medirán frente a Nueva Zelanda el sábado en Fort Lauderdale a las 6:30 p. m. y luego el martes ante Australia en Harrison, Nueva Jersey.

Uruguay, copado de coperos

Para los amistosos de La Celeste, que será visitante el sábado ante México en Torreón a las 7 p. m., y el martes en Tampa contra Estados Unidos, el seleccionador argentino Marcelo Bielsa no contará con Federico Valverde y Darwin Núñez, ambos lesionados.

Sin embargo, el estratega llenó su convocatoria de finalistas de la Copa Libertadores: Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Matías Viña del Flamengo; y Joaquin Piquerez, Emiliano Martínez y Facundo Torres del Palmeiras.

Paraguay, a probar a los anfitriones

Gustavo Alfaro, quien completa el ramillete de seleccionadores argentinos en Sudamérica, seguirá consolidando el resurgimiento de la garra guaraní con la que Paraguay logró volver a un Mundial tras 16 años de ausencia.

La Albirroja jugará contra dos anfitriones de la copa, primero ante Estados Unidos el sábado en Chester, Pensilvania, y luego el martes frente a México en San Antonio, Texas.

México afrontará los dos amistosos contra Uruguay y Paraguay en medio de un debate nacional sobre el verdadero nivel del Tri, que se vio mal en el espejo frente a rivales sudamericanos tras la reciente goleada 4-0 a manos de Colombia y el empate a uno frente a Ecuador.

Bolivia, esperando el último tren

Los bolivianos viajan a Asia en busca de rivales de peso. El viernes, en Daejeon, se medirán a Corea del Sur, y posteriormente, el martes, enfrentarán a Japón, en una gira que promete reflejar el estado de forma de la Verde de cara al repechaje intercontinental.

Con la ilusión de volver a una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994, Bolivia disputará la repesca entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, un minitorneo donde seis selecciones competirán por dos cupos disponibles.