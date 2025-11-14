Puro Deporte

Nicaragua sorprende y le da una mano a la moribunda Selección de Costa Rica

Nicaragua le sacó los tres puntos a Honduras; los catrachos dejaron ir una gran oportunidad rumbo al Mundial 2026

Por Isaac Vega
Los jugadores nicaragüenses Bancy Hernández y Jaime Moreno fueron los anotadores del partido
Bancy Hernández, aquí marcado por un zaguero hondureño, fue uno de los anotadores de Nicaragua en el partido rumbo al Mundial 2026. (@laazulyblanco/Selección de Fútbol de Nicaragua)







Selección de NicaraguaSelección de HondurasEliminatorias de ConcacafMundial 2026
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

