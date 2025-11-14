Nicaragua sorprende y le da una mano a la moribunda Selección de Costa Rica

Bancy Hernández, aquí marcado por un zaguero hondureño, fue uno de los anotadores de Nicaragua en el partido rumbo al Mundial 2026.

Nicaragua recibió a una Honduras incapaz de sacar el resultado que necesitaba, ya con los pinoleros eliminados, en uno de los resultados más sorprendentes de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

Los nicaragüenses se impusieron en casa 2-0 ante los catrachos, un resultado que indirectamente beneficia a Costa Rica dentro de sus escasas opciones de ir al Mundial.

El compromiso inició muy ofensivo para ambas selecciones, y a los once minutos Nicaragua dio la sorpresa y se adelantó con un gol de Bancy Hernández.

El tanto vino en un ataque donde Jaime Moreno puso un pase para que Hernández rematara al lado izquierdo de la portería defendida por Edrick Menjívar.

Tras la anotación, Honduras se vio obligado a ir al frente, y el compromiso se convirtió en un juego más físico, con varias infracciones sin ninguna tarjeta.

La última jugada del primer tiempo la tuvo Nicaragua, donde Juan Barrera remató desde fuera del área, sin causar daños al equipo catracho; sin cambios en ninguna selección y con el 1-0 terminó el primer tiempo.

En la segunda parte, Honduras comenzó a llevar más el juego al área de Nicaragua, para el minuto 51, la selección hondureña realizó cinco remates a la portería de Alyer López.

La primera tarjeta amarilla del compromiso llegó a los 56 minutos para Nicaragua, tras una fuerte entrada de Anyelo Velásquez.

Honduras realizó cambios en la zona ofensiva sin éxito, ya que en el minuto 82, a Jaime Moreno le quedó el balón tras un mal intento de despeje, y anotó el 2-0 a favor de Nicaragua.

Con este resultado y la victoria 1-0 de Haití, Honduras se mantiene primero de grupo con ocho puntos, pero con Haití majándole los talones con el mismo puntaje y solo dos goles diferencia menos.

Esto obliga a la selección de Honduras a sacar una victoria en San José por mayor margen que Haití ante Nicaragua, para no depender de nadie más.