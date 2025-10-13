Puro Deporte

Mundial 2026: Un desconocido país de solo 500.000 habitantes consigue histórica clasificación

El Mundial de Fútbol 2026 le abre las puertas a un pequeño país que nunca había clasificado

Por Juan Diego Villarreal
Jugadores y aficionados de Cabo Verde festejan en uno de los partidos de la histórica clasificación rumbo al Mundial de Fútbol 2026.
Jugadores y aficionados de Cabo Verde festejan en uno de los partidos de la histórica clasificación rumbo al Mundial de Fútbol 2026. (Federación de Cabo Verde/Federación de Cabo Verde)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

