Hay un nuevo clasificado al Mundial de fútbol 2026: otro país está de fiesta

La Selección de Ghana se convirtió en otro de los clasificados al Campeonato Mundial de Fútbol 2026.

La Selección de Ghana venció este domingo a Comoros por 1-0 y aseguró su clasificación al próximo Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los ghaneanos tenían todo a su favor en el grupo I, uno de los nueve que componen las eliminatorias africanas, y solo una increíble combinación de resultados los hubiera apartado del boleto directo frente a su principal competidor, Madagascar.

Más bien, Madagascar falló en esta última jornada de fase de grupos y perdió 4-1 de visita ante Malí, con lo cual Ghana ni siquiera hubiera necesitado vencer para asegurar el primer puesto del grupo.

El gol de Mohammed Kudus, quien milita en el Tottenham Hotspur de la Liga Premier inglesa, a los 47 minutos, resultó suficiente para ratificar la quinta participación de Ghana en un Mundial.

Los ghaneanos terminaron con 25 puntos luego de 10 jornadas, seguidos de Madagascar con 19.

África cuenta con nueve boletos directos al Mundial, de los cuales ya se asignaron cinco; los otros cuatro habían sido obtenidos por países del norte del continente: Túnez, Argelia, Marruecos y Egipto.

Los cuatro cupos restantes se definirán entre lunes 13 y martes 14 de octubre.

Por su parte, los cuatro mejores segundos lugares disputarán una eliminatoria para sacar al representante africano en el repechaje intercontinental del año próximo, que repartirá los últimos dos puestos a la gran cita.

La primera participación mundialista de Ghana se dio en Alemania 2006; después repitió en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014. Luego de perderse la cita del 2018, volvieron en Qatar 2022, donde tuvieron una discreta participación, pues le ganaron a Corea del Sur pero perdieron contra Uruguay y Portugal, por lo cual terminaron en el último lugar de su grupo.

Ya son 21 de 48 los clasificados al Mundial 2026; en este enlace podrá ver los nombres de los otros participantes. Quedan 27 cupos en disputa de Concacaf, Europa, Asia y África.

La mejor actuación de Ghana ocurrió en el Mundial del 2010, cuando llegaron hasta cuartos de final, donde perdieron contra Uruguay en una recordada tanda de penales que definió El Loco Abreu con un Panenka.