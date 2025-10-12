Puro Deporte

Hay un nuevo clasificado al Mundial de fútbol 2026: otro país está de fiesta

Ya suman 21 los países clasificados al próximo Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
La Selección de Ghana se convirtió en otro de los clasificados al Campeoanto Mundial de Fútbol 2026.
La Selección de Ghana se convirtió en otro de los clasificados al Campeonato Mundial de Fútbol 2026. (Federación de Ghana/Federación de Ghana)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Copa del Mundo 2026Ghana
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.