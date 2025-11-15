¡A rezar por Costa Rica! Estas son todas las difíciles combinaciones para que la Selección vaya al Mundial 2026

Las palabras de Orlando Galo, volante de la Selección de Costa Rica, retumban como si fueran una sentencia: “Somos conscientes de que es matar o morir”, dijo Orlando.

El volante se expresó de esta forma luego de que la Tricolor cayera de visita, el jueves pasado, 0-1 contra Haití.

La escuadra nacional está al borde del abismo y solo un milagro, o algo más que un milagro, hará que el equipo de todos clasifique a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Costa Rica enfrenta el martes próximo, a las 7 p.m., a Honduras en el INS Estadio de La Sabana y está obligada a ganar para aspirar a un cupo en la justa mundialista.

Lo que debe pasar

Primero, ganar en casa ante Honduras. Una tarea complicada, sobre todo si se toma en cuenta que, de cinco juegos en la tercera y última fase de la eliminatoria, la Selección solo ha ganado uno. Ese triunfo fue en casa, aunque contra Nicaragua, el colero del grupo. Además, en el otro choque como local, Costa Rica sufrió para empatar 3-3 con Haití después de ir ganando 2-0.

El favor de Nicaragua

Nicaragua ya le echó una mano a la Tricolor, pero no la aprovechó. Los vecinos vencieron a Honduras, pero la Nacional ni siquiera obtuvo el empate frente a Haití. Costa Rica, con seis puntos, requiere vencer a Honduras para llegar a nueve y esperar que Nicaragua, de nuevo, dé la sorpresa: que derrote o empate de visita el martes frente a Haití. Lo negativo es que Nicaragua, como local, fue goleada por Haití 0-3. Por si fuera poco, también cayó en sus dos juegos como visitante, uno de ellos por goleada. Honduras la despachó 2-0 y Costa Rica la masacró 4-1.

La Selección de Costa Rica necesita que Nicaragua le haga el favor de quitarle puntos a Haití. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Problema tico

La Tricolor no depende de sí misma, y esto representa un problema. Le urge que Nicaragua sume de visita contra Haití; que gane sería el mejor panorama, aunque el empate también serviría. El inconveniente para los intereses nacionales es que Haití, que juega de local en Curazao, en el Estadio Ergilio Hato, no ha perdido en la eliminatoria en este escenario. Haití empató 0-0 con Honduras y se deshizo de Costa Rica 1-0.

Otro inconveniente

La Selección Nacional está obligada a vencer a Honduras; no le sirve otro resultado. Por su parte, los catrachos —y ese es otro inconveniente— no llegan tan presionados. A Honduras le sirve el empate porque dejaría a Costa Rica sin opción y llegaría a nueve puntos, por lo que un empate o derrota de Haití le daría el pase directo al Mundial. Si Haití gana, Honduras estaría obligada a vencer a Costa Rica.

La Selección de Costa Rica está obligada a vencer a Honduras, pero en la eliminatoria, solo un juego ha ganado de cinco disputados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Repechaje

Costa Rica también podría optar por uno de los dos boletos de la Concacaf al repechaje intercontinental de marzo próximo. Para esta posibilidad, de nuevo habría que ganarle a Honduras sí o sí. Pero, como solo avanzan dos de los tres segundos lugares, dependería de otra combinación de resultados.

Así está la clasificación de los segundos lugares

Grupo A: Panamá, con nueve puntos y +2 de gol diferencia.

Grupo B: Jamaica, con diez puntos y +8 de gol diferencia.

Grupo C: Haití, con ocho puntos y +1. Costa Rica es tercera, con seis puntos y +2.

Aquí se requiere que El Salvador, que solo ha sumado tres puntos, derrote de visita a Panamá, algo casi imposible. O que Guatemala triunfe sobre Surinam. Panamá y Surinam no han perdido un solo juego en la eliminatoria.

Con el Grupo B no hay posibilidad de pelear por el repechaje, porque Curazao posee 11 puntos y Jamaica 10, mientras que Costa Rica solo puede aspirar a nueve.