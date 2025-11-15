Puro Deporte

¡A rezar por Costa Rica! Estas son todas las difíciles combinaciones para que la Selección vaya al Mundial 2026

La escuadra nacional se lo juega todo el martes próximo contra Honduras

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Las palabras de Orlando Galo, volante de la Selección de Costa Rica, retumban como si fueran una sentencia: “Somos conscientes de que es matar o morir”, dijo Orlando.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaHondurasNicaraguaHaitíMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.