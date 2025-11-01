Confirmado: la Selección de Costa Rica tendrá nuevo uniforme; vea cómo es la camisa

La Selección de Costa Rica estrenará su nuevo uniforme en la fecha eliminatoria de noviembre, cuando enfrente a Haití y Honduras.

La información había sido adelantada al menos parcialmente por el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, en octubre pasado, pero ahora fue el sitio especializado en indumentarias Footy Headlines el que la filtró. La Nación pudo confirmar con dos fuentes del Comité Ejecutivo que efectivamente esa será la camisa del “equipo de todos”.

Maroto había informado que tenía que ver con la naturaleza y que los ticos se iban a sentir muy identificados con el nuevo estilo, el que de hecho se espera utilice la Selección Nacional Mayor en la Copa del Mundo 2026.

“En noviembre nos confirmaron (por parte de Adidas, patrocinador de la Federación) que viene la camisa nueva. Tiene que ver con lo que somos, tiene verde, naturaleza, ecología (...)”, profundizó Maroto semanas atrás.

La imagen que reveló la página de internet muestra una camisa roja, con el cuello azul, además de manchas de un color difícil de identificar porque parece ser un celeste o verde agua; también cuenta con unos ribetes blancos a los lados.

La confirmación que obtuvo La Nación este sábado 1.° de noviembre, por fuentes federativas, es que efectivamente esa es la camisa.

Por su parte, la camisa de visitante saldría hasta el mes de marzo del 2026, con un estilo similar a esta, pero con la salvedad de que sería blanca en su mayoría y con manchas azules.

La Sele utilizaría su nuevo uniforme al menos en el duelo contra Honduras, que se jugará el 18 de noviembre a las 7 p. m. en el INS Estadio, mientras que en el duelo de visita ante Haití (13 de noviembre) todo dependerá del uniforme que usen los locales.