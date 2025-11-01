Fútbol

Confirmado: la Selección de Costa Rica tendrá nuevo uniforme; vea cómo es la camisa

La Selección de Costa Rica buscará el boleto a la Copa del Mundo 2026 con uniforme nuevo; le mostramos cómo es

Por Esteban Valverde

La Selección de Costa Rica estrenará su nuevo uniforme en la fecha eliminatoria de noviembre, cuando enfrente a Haití y Honduras.








Selección de Costa RicaCopa del Mundo 2026
