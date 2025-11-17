Puro Deporte

Un costarricense que no recibe salario es parte de la Selección de Haití que está a punto de hacer historia

Un vecino de Cartago sueña con darle a Haití una gran alegría en medio de la pobreza y el clima de violencia extrema que tiene al país en la miseria

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Alejandro Salisbury Frantzdy Pierrot Derrick Etienne Jr. Selección de Haití 16 de noviembre del 2025 Cortesía: Alejandro Salisbury
El costarricense Alejandro Salisbury (centro) junto a los jugadores Frantzdy Pierrot, quien le anotó el gol a Costa Rica y Derrick Etienne Jr. (der.) Ei tico entrenó en el 2017 a la hermana de Etienne Jr., en la Selección Sub 17 de Haití. (La Nación/Cortesía: Alejandro Salisbury)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de HaitíEliminatorias ConcacafMundial 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.