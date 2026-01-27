‘No lo dudé’: las primeras reacciones de Malcon Pilone antes de su debut con Alajuelense

Todo ha sido tan rápido que Malcon Pilone se encuentra a pocas horas de jugar por primera vez como futbolista de Liga Deportiva Alajuelense.

Es una realidad que ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Apenas el pasado 15 de enero, Malcon Pilone pisaba la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto vistiendo los colores del Municipal Liberia en la primera fecha del Torneo de Clausura 2026.

En ese instante ni le pasaba por la mente que unos pocos días después estaría en el otro bando, y que ese mismo escenario pasaría a convertirse en su nuevo hogar.

Pese a la rapidez con la que se dio todo, el mediocampista argentino de 28 años afirmó que no hubo espacio para las dudas.

Tras quedar debidamente inscrito y habilitado este martes por la mañana, el volante ya entró en la convocatoria oficial para el duelo de esta tarde (6 p. m.) ante Guadalupe en el “Colleya” Fonseca.

Malcon Pilone brindó sus primeras declaraciones como rojinegro y lo hizo a través de la oficina de comunicación del campeón nacional.

El sudamericano confesó la emoción que le embarga tras dar el salto más importante desde su llegada al país en 2020.

Óscar Ramírez saluda a Malcon Pilone antes de una de las prácticas de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Estoy muy feliz por estar en un club tan grande como la Liga. Apenas se dio la oportunidad no lo dudé, dije que sí. Me siento muy feliz acá y espero poder aportar algo para el equipo”, afirmó Malcon Pilone.

Con seis años en el país, conoce a la perfección el teje y maneje del fútbol tico.

“Llegué en 2020, ya son seis años y la verdad que me siento muy bien acá. Cuando llegué estuve en ADG en Segunda, después estuve en Primera; luego volví a Segunda con Liberia y ascendimos. Desde entonces estuve ahí. Conozco el fútbol de Primera y Segunda, y este paso es muy importante para mí”, apuntó el argentino.

Aseguró que, aunque se trabaja fuerte en equipos de menor perfil, la meta siempre es vestir una camiseta de peso.

Lo más curioso de su fichaje es la cercanía temporal con su último partido ante Alajuelense. Hace apenas unos días, Pilone corría en el Morera Soto intentando frenar a quienes ahora son sus compañeros, tratando de generar juego ofensivo para los pamperos.

Malcon Pilone da su primer mensaje como futbolista de Alajuelense

Ante la pregunta de si imaginaba este desenlace tan pronto, fue sincero: “No, obviamente no, porque estábamos jugando, fuimos rivales también en semifinales. Después me tocó jugar la primera fecha contra la Liga en el Morera y uno siempre sueña, pero nunca pensé que se iba a dar tan rápido. Por eso digo que estoy tan feliz con este paso”.

Fue el lunes pasado cuando se dio la primera llamada y cuando él se percató de lo que sucedía. El jueves aún jugó con Liberia, el viernes ya había un acuerdo y el sábado fue anunciado por Alajuelense como su adquisición más reciente, luego de que todos los documentos estaban debidamente firmados.

Para este martes, cuando quedó inscrito y habilitado, ya tenía el uniforme manudo puesto, contando las horas para lo que podría ser su debut si así lo considera oportuno Óscar Ramírez.

Así son los primeros días de Malcon Pilone en Alajuelense

“A mí me gusta mucho tener participación con la pelota, ponerla al pie, tratar de hacer jugar a mis compañeros y cuando el equipo no la tiene, correr y hacer todo lo posible para recuperarla”, citó el argentino.

Lejos de intimidarse por las figuras que ya hay en el equipo, Pilone asume el reto con la mentalidad de quien sueña con trascender.

“Uno sabe la clase de jugadores que hay en mi posición, pero uno viene a competir con los mejores para mejorar uno también. Vengo a entregarme al 100% para poder jugar y ayudar”, sentenció.

Además, asegura que la presión que implica militar en un club grande y el desafío de conquistar títulos no le asusta.

“Cuando llegas a un equipo grande, lo primero que te dicen es que hay que ganar el partido y ganar el campeonato. El objetivo está más que claro”.

Finalmente, el mediocampista agradeció el recibimiento masivo que le ha dado el liguismo en redes sociales.

“A los liguistas les digo que se queden tranquilos, que yo adentro de la cancha voy a tratar de dejar todo para darles una alegría”, concluyó el volante, quien se enfila a tener este mismo martes sus primeros minutos como futbolista de Liga Deportiva Alajuelense.

