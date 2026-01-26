Esto hará Alajuelense ante una ‘sobrepoblación’ de futbolistas extranjeros

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En Liga Deportiva Alajuelense creen que no habrá más cambios en la nómina del primer equipo de aquí al 3 de febrero, cuando cierra el periodo de inscripciones.

Toda decisión tiene sus pros y sus contras, y en este caso, Liga Deportiva Alajuelense optó por hacer una variación con respecto a un camino que siguió en el semestre pasado y que tiene que ver con sus futbolistas extranjeros.

Esta vez, la Liga decidió llenar los cinco cupos de foráneos con futbolistas inscritos propiamente en el primer equipo: el uruguayo Washington Ortega, el colombiano Jeison Lucumí, el argentino Malcom Pilone y los mexicanos Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros.

Eso provoca lo que podría verse como una “sobrepoblación”, porque cuando Pilone quede debidamente inscrito, el campeón nacional ya no podrá optar por la fórmula que usaba de poder alternar una quinta plaza entre los foráneos que tiene inscritos en liga menor.

Al contratar al argentino, esa decisión iba encadenada a otra. A lo interno del campeón nacional nunca se contempló que se marchara algún extranjero más, aparte del español Alberto Toril.

Según cuentan en la Liga, desde un principio, para este periodo de movimientos tanto el cuerpo técnico comandado por Óscar Ramírez como la gerencia deportiva determinaron que modificarían su ataque, y que el europeo no seguiría en la nómina.

Con la adquisición de ese quinto extranjero en la nómina del equipo mayor, Tristán Demetrius ya no podrá actuar en la máxima categoría.

Pronto estarán de regreso Kenneth Vargas y Anthony Hernández tras superar sus lesiones; mientras que reforzar el mediocampo era una necesidad para el equipo rojinegro.

Cuando el haitiano ingresó de cambio para el cierre del partido entre Alajuelense y San Carlos, ofreció velocidad y desequilibrio.

Se veía con muchas ganas y quería aprovecharlo, a sabiendas de que posiblemente eran sus últimos minutos en el Torneo de Clausura 2026 con los rojinegros.

En lo que va de este arranque del campeonato de Primera División, el haitiano de 20 años jugó los 13 minutos finales del juego de Alajuelense ante Liberia, al relevar a Kenneth Vargas.

También ingresó de variante en Pérez Zeledón, donde actuó 27 minutos como cambio de Joel Campbell.

Fue titular en la Vieja Metrópoli, partido en el que sumó 67 minutos y lo reemplazó Deylan Aguilar; mientras que el sábado pasado fue la última permuta de Óscar “Macho” Ramírez en la agónica victoria de la Liga ante San Carlos. Entró como sustituto de Ángel Zaldívar y contabilizó 13 minutos en cancha.

Tristán Demetrius sumó minutos con Liga Deportiva Alajuelense en los primeros cuatro partidos del Torneo de Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Fue justamente antes de ese encuentro cuando el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, explicó qué pasará de ahora en adelante con Tristán Demetrius, o más bien, lo que ocurrirá con él después de que Malcom Pilone quede inscrito con la Liga (algo que posiblemente suceda este martes 27 de enero).

“Tristán Demetrius y Raheen Cuello (panameño de 18 años) han estado registrados en el equipo U-21 y hemos dado un espacio para que ellos pudieran tener la oportunidad de subir y bajar y aparecer con el primer equipo desde el semestre pasado”, comentó Carlos Vela mientras atendía a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

Añadió que se trata de un proceso que lleva casi siete meses y que de hecho, Tristán Demetrius se encontraba en la banca el sábado pasado, cuando todavía no estaba inscrito Malcom Pilone.

“Tristán está en un proceso de desarrollo con el club, va a seguir disponible para los partidos de Concacaf y es un elemento más del plantel, de liga menor, y que en este caso, se toman decisiones.

”Pero con paciencia, en este caso, Tristán está entendiendo que está en un proceso de desarrollo y siempre pensando en él en el mediano y largo plazo”, destacó Carlos Vela.

Cuando Alajuelense inscriba a Malcom Pilone, ya el haitiano no actuará más en este semestre con el primer equipo en el Clausura 2026; pero sí puede hacerlo en Concachampions.

Tristán Demetrius ingresó al partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos en el minuto 77. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Fue en mayo de 2025 cuando el propio Tristán Demetrius exploró optar por naturalizarse como ciudadano costarricense. Algo que le serviría con la Liga, pero inclusive hasta para ser tomado en cuenta con la Tricolor.

“Es una opción que me facilitaría mucho más estar con el primer equipo, me gustaría dar ese apoyo y poder aportar al equipo, pero es una opción que tenemos. Vamos paso a paso con mi familia, tratando de mover los papeleos y todo, pero lo tengo como opción importante”, expresó Tristán Demetrius hace unos meses.

Demetrius llegó a Costa Rica cuando tenía doce años y con el tiempo que vivió en territorio nacional, esa posibilidad de optar por la naturalización resulta viable.

En enero de 2021, La Nación contó la historia de Tristán Demetrius, dando a conocer que el vínculo de su familia de con el fútbol tico no es nuevo, pues su tío materno, Brun Anghedon Huguens, jugó en Turrialba y también tuvo un paso por Carmelita en los años 90.

Anghedon se enamoró de una tica, se quedó por Costa Rica un tiempo más y aunque emigró a Estados Unidos, regresó a suelo nacional en el 2010 para hacer de Cartago su hogar.

Fue específicamente a la Vieja Metrópoli donde llegó Demetrius por primera vez, en compañía de su madre, Djalanta Brun. El plan para él era vivir con sus familiares en territorio brumoso, estudiar y, de ser posible, desarrollarse en el fútbol.

Cartaginés fue el primer club donde tocó la puerta, pero los blanquiazules no le abrieron espacio y, por ende, buscó otras alternativas.

Hizo prueba con Saprissa y con Alajuelense, pero familiarmente decidieron ir a las ligas menores de los morados.

En 2023, los tibaseños vendieron la ficha de su joya al Gent de Bélgica en $100.000, equivalente a ¢50 millones.

Allá no tuvo tanta regularidad, así que pensaron en volver a Costa Rica y desde hace once meses se unió a Alajuelense.

La Liga visitará este martes 27 de enero a Guadalupe, a las 6 p. m., en el Estadio “Colleya” Fonseca. Si el cuadro rojinegro inscribe a Malcom Pilone, Tristán Demetrius ya no podría estar en la convocatoria del “Macho”, pero sí seguirá en el equipo U-21, a cargo de Bryan Ruiz.

