Alajuelense toma decisión sin marcha atrás con uno de sus jugadores

Alberto Toril saldrá de Liga Deportiva Alajuelense, según manifestó Carlos Vela en el partido más reciente de los rojinegros.

Después de la contratación de Malcom Pilone, Liga Deportiva Alajuelense todavía tiene una situación administrativa que resolver con uno de sus futbolistas; pero en cuanto a lo deportivo, la decisión principal, definitiva y sin marcha atrás es que un jugador de 28 años no actuará más con el club.

Se trata del delantero español Alberto Toril, quien no entró en los planes de Óscar “Macho” Ramírez para lo que él pretende durante este semestre con el campeón nacional.

El propio entrenador de Alajuelense explicó hace unos días que a la hora de pensar en los movimientos que se darían para reestructurar la planilla, él se sentó a conversar con el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela.

Ahí exploraron la posibilidad de modificar la zona de ataque, para tener futbolistas con otras características. Así fue como en el cuadro rojinegro optaron por prescindir de Alberto Toril, quien llegó al club en junio de 2024.

Con esa determinación, esa plaza quedaba disponible y ahora es propiedad del atacante mexicano Ángel Zaldívar. A la vez, los manudos siguieron de cerca a José Alvarado, que jugó los últimos meses con Sarchí en la Liga de Ascenso.

Al pasar la prueba, ese atacante que hizo su proceso de formación con Alajuelense, pero que solo había jugado un partido con el primer equipo cuando lo debutó Benito Floro, firmó un contrato por seis meses.

¿Qué pasa entonces con Alberto Toril? El delantero español tiene contrato vigente hasta mediados de año. Sin embargo, antes del partido en el que Alajuelense derrotó a San Carlos con un gol de Isaac Badilla, Carlos Vela aseguró que difícilmente haya más movimientos en la Liga.

Carlos Vela y Javier Delgado conversan antes de uno de los partidos de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Sabemos que salvo el tema de Alberto Toril, que sí sale del equipo y eso es ya un tema hablado con él, pero fuera de eso yo espero con esto cerrar plantilla y afrontar los tres torneos con la máxima seriedad y la máxima ambición”, comentó Carlos Vela en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Fue ahí donde el mexicano recibió varias consultas sobre Alberto Toril y aseguró que el delantero ha tenido ofertas para continuar su carrera deportiva, y que es él quien está evaluando sus siguientes movimientos y su siguiente paso.

“De nuestra parte ha tenido todo nuestro apoyo y respaldo, es un buen profesional, un buen deportista y al final son decisiones que se toman pensando en lo mejor para el equipo. Es una decisión deportiva estrictamente hablando y desearle el mejor de los éxitos”, citó Carlos Vela.

Sporting había mostrado interés de llevárselo a préstamo. Sin embargo, Alberto Toril esperó para tomar decisiones, porque también tenía posibilidades de regresar a su país.

Según Carlos Vela, el finiquito podría ser una alternativa. Y a medida que pasan los días, pronto podría darse el desenlace de esta historia.

“Es una posibilidad, se ha estado hablando de liberarlo sin costo y ha tenido algunas propuestas. Son temas administrativos que todavía se están viendo, pero en comunicación muy abierta con Toril y su agente, y hasta ahí todo bien”, concluyó Carlos Vela.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.