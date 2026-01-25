Isaac Badilla celebró su gol por todo lo alto y le da tranquilidad a Óscar ‘Macho’ Ramírez

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Isaac Badilla vence la resistencia del meta salvadoreño Mario González para darle la victoria a Alajuelense 1-0 ante San Carlos.

Sin duda, el joven cachorro de Alajuelense Isaac Badilla firmó el gol soñado.

Recibió un balón por el sector derecho y remató cruzado, tras un gran pase de Joel Campbell, venciendo al guardameta salvadoreño Mario González. De inmediato, tras observar cómo el balón ingresó en la portería rival, Badilla se quitó la camiseta y celebró a lo grande.

Para el joven de 17 años, fue su primer gol en la Primera División y, además, significó el primer triunfo de Alajuelense en el Torneo Clausura 2025, al derrotar 1-0 a San Carlos, dirigido por Walter “Paté” Centeno.

“He venido trabajando en los entrenamientos para mejorar y que el profe me tome en cuenta. Fue mi primer gol y había que celebrarlo por lo más alto”, aseguró Badilla en la transmisión de FUTV.

El exmundialista infantil de Catar 2025 había ingresado de cambio y le imprimió velocidad y dinámica al cuadro erizo.

“Siempre me esfuerzo y trabajo el doble para que me den la oportunidad, para estar listo en todo momento cuando el entrenador me requiera”, afirmó Badilla, visiblemente emocionado.

Isaac agregó: “El gol se lo dedico a Dios, que siempre ha sido mi compañero, que siempre está conmigo apoyándome y eso me motiva mucho a seguir dándolo todo por el equipo”, aseguró Badilla.